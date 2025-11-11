Elden Ring Nightreign : le DLC précise sa sortie

Sorti en mai dernier, Elden Ring Nightreign avait bien frustré les fans à son lancement. FromSoftware a bien revu sa copie après coup, grâce à des mises à jour d'équilibrage et du contenu supplémentaire. Désormais, Elden Ring Nightreign est bien plus agréable à jouer et les joueurs attendent l'arrivée du DLC.

Que rajoutera le DLC d'Elden Ring Nightreign ?





Dès l'annonce de l'Édition Deluxe d'Elden Ring Nightreign, FromSoftware et Bandai Namco avaient confirmé l'existence de cette extension, qui sera incluse dans cette édition. Ce DLC ajoutera « des Nocturnes et boss supplémentaires », ce qui ravira les fans, mais quand sortira ce contenu additionnel ?

Quand sortira le DLC d'Elden Ring Nightreign ?





Eh bien les fans devront sans doute attendre encore quelques mois, car le DLC d'Elden Ring Nightreign sortira d'ici le 31 mars 2026. Kadokawa, la maison mère de FromSoftware, a dévoilé son dernier bilan financier en date, évoquant l'arrivée de ce contenu additionnel avant la fin de l'année fiscale en cours. Pour l'instant, les informations restent maigres sur ce DLC. Sur Steam, il est indiqué que « le contenu du DLC additionnel sera disponible au 4e trimestre 2025 », mais en l'absence d'informations plus concrètes, difficile d'imaginer un lancement dans les prochaines semaines.

Kadokawa a également précisé qu'Elden Ring Nightreign a « réalisé des performances bien supérieures aux prévisions initiales ». Le jeu coopératif a « dépassé les attentes » de la firme. Le titre comptait cinq millions d’exemplaires vendus, deux mois après sa sortie.

Un jeu, un portage et un DLC chez FromSoftware





FromSoftware va être bien occupé ces prochains mois. En plus du DLC d'Elden Ring Nightreign, le studio sortira Elden Ring Tarnished Edition sur Switch 2 en 2026. FromSoftware lancera également The Duskbloods, toujours sur Switch 2 en 2026. Ce dernier jeu, inédit et réalisé par Hidetaka Miyazaki, fera la part belle aux combats multijoueurs PvPvE.

En attendant de découvrir des dates de sortie précises pour ces jeux et ce DLC, vous pouvez retrouver Elden Ring Nightreign

