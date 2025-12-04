Switch 2 : de nouveaux accessoires sous licence officielle lancés pour Noël

Une nouvelle manette Super Jump Mario pour Switch 2





La marque leader de périphériques gaming Turtle Beach a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de son catalogue 2025 de casques, manettes et autres accessoires gaming sous licence officielle Nintendo Switch 2. Pour célébrer la sortie de ces nouveaux équipements pour Nintendo Switch 2, Turtle Beach a dévoilé un nouveau modèle, la manette sans fil pour Nintendo Switch 2 Rematch - Super Jump Mario, qui sera commercialisée dès le 12 décembre 2025. Cris Keirn, PDG de Turtle Beach, a déclaré :

Alors que nous continuons à élargir les activités et le portfolio de Turtle Beach, nous sommes fiers de proposer une gamme toujours plus vaste d'accessoires gaming sous licence officielle Nintendo Switch 2. En étroite collaboration avec nos partenaires chez Nintendo, nous avons conçu de nouveaux équipements passionnants pour la Nintendo Switch 2 qui raviront les joueurs, parfaits pour les fêtes de fin d'année.

De nombreux accessoires Turtle Beach pour Switch 2





La liste des accessoires sous licence officielle Nintendo Switch 2 débute avec les casques filaires Airlite Fit et Recon 70. Les fans de Nintendo ont le choix entre une large variété de manettes sans fil et filaires, notamment la manette transparente sans fil RGB Afterglow, la manette sans fil RGB Afterglow Wave et la manette sans fil RGB Rematch, disponible en noir et dont le modèle Super Mario Jump annoncé aujourd'hui sortira le 12 décembre. Pour les joueurs qui souhaitent emporter leur Nintendo Switch 2 avec eux en vacances, le nouvel étui PlayTrek et le Kit de protection d'écran permettent de la transporter en toute sécurité.