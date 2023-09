Nintendo Switch : de nouveaux packs avec la console et des jeux populaires dévoilés, pour écouler les stocks avant la Switch 2 ?

Comme nous l'avons encore vu lors du récent bilan trimestriel de Nintendo, la Switch se vend toujours aussi bien à travers le monde plus de six ans après son lancement, ses jeux « million seller » continuent de s'écouler et des projets inédits sont encore attendus dans les mois à venir pour nous divertir, dont un Super Mario Bros. Wonder qui devrait sans mal faire de nombreux adeptes. D'ailleurs, une Switch modèle OLED Édition Mario (Rouge) a été annoncée durant la récente présentation de ce dernier, sans le jeu. Si vous êtes plutôt à la recherche d'un pack, cela tombe bien, car le constructeur vient d'en dévoiler pas moins de quatre, dont trois à destination du marché européen et donc français.

À compter du 20 octobre, il sera donc possible de procurer des bundles réunissant une Switch Lite (qui ne peut pas être utilisée sur une TV) et l'incontournable jeu de l'époque des confinements, Animal Crossing: New Horizons, qui sera installé d'office dans la console. Ces éditions baptisées Méli & Mélo Hawaï et Marie Hawaï, de couleur bleu turquoise et rose saumon, arborent en plus des motifs de feuilles au dos de l'appareil.

L'autre pack qui nous est destiné n'existait pas encore alors qu'il s'agit d'une évidence quand nous regardons ce qui avait été fait pour la Wii en son temps. Eh oui, c'est bien Nintendo Switch Sports qui accompagnera un modèle de Switch classique. Là encore, le jeu sera pré-installé et donc au format numérique, avec une sangle de jambe et un code d'abonnement individuel de trois mois au Nintendo Switch Online.

Par ailleurs, en Amérique du Nord, c'est la grande vedette Mario Kart 8 Deluxe qui bénéficiera lui aussi de son bundle avec un modèle de base aux Joy-Con rouge et bleu néon, le jeu en démat et trois mois de NSO. À n'en pas douter, il devrait se retrouver au pied de bien des sapins outre-Atlantique.

Bon, même si le grand public devrait y trouver son compte, ce n'est tout de même pas la folie et il reste à voir à quel prix ils seront proposés par rapport à ce que nous trouvons actuellement sur Amazon dès 199,92 € sans jeu.

Si les packs ACNH disposent d'une coque arrière nouvelle, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que les autres bundles sont là pour écouler ce qu'il reste du vieux modèle de 2017 avant de le mettre au rebut. Avec une Switch OLED globalement bien meilleure et les rumeurs évidentes d'une console next-gen Switch 2 (ou peu importe son nom) pour 2024, il s'agit du moment ou jamais pour Nintendo de tenter d'écouler un maximum de machines. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.