Nintendo Switch 2 : de nouveaux brevets apparaissent sur la Toile, mettant en avant une fonctionnalité inédite

Le mois dernier, Nintendo a enfin dévoilé officiellement sa prochaine console hybride tout simplement baptisée Switch 2, qui outre de plus grandes dimensions ne sera visuellement pas si différente de sa prédécesseure. En dehors de ce détail et de l'introduction d'un nouveau Mario Kart qui devrait faire se vendre la machine sans problème, la vidéo a surtout mis en avant les nouveaux Joy-Con (si tel est bien leur nom) qui disposeront d'une fixation magnétique comme le voulaient les rumeurs. Vous aurez toutefois relevé un passage pour le moins curieux, où les deux manettes sont encastrées dans les nouvelles dragonnes et ensuite montrés « en train de faire la course », ce qui a eu de quoi amuser compte tenu de l'historique de ceux de la Switch avec leur problème de drift. L'hypothèse alors soulevée est qu'ils pourraient faire office de souris. Eh bien, il semblerait qu'elle ait à minima été imaginée par les ingénieurs de Nintendo, en témoignent de nouveaux brevets ayant fait surface sur la Toile.

Publiés ce jeudi, ces documents sont pour le moins intéressants. Le premier concerne donc ce qui est appelé « DISPOSITIF ET SYSTÈME D'ENTRÉE » qui évoque sans détour le terme de souris et son fonctionnement, avec des illustrations montrant la prise en main. Nous sommes pour le coup très curieux de voir les applications réelles d'une telle technologie, car nous sommes tout de même loin de l'ergonomie d'une véritable souris d'ordinateur. Nintendo a même pensé à un concept similaire, mais en délaissant la forme actuelle des Joy-Con.

Le deuxième concerne tout simple le système de « FIXATION » et vient surtout confirmer que l'attache se fera magnétiquement. L'une des illustrations nous montre tout de même ce à quoi devrait ressembler un chargeur pour ces nouveaux Joy-Con.

Cette fixation est montée de manière amovible sur un dispositif de commande de jeu, et comprend un évidement et des aimants. Le dispositif de commande de jeu comprend une saillie, un premier bouton, et un second bouton. La saillie fait saillie à partir d'une surface latérale et s'adapte dans un évidement côté dispositif de jeu fourni à un dispositif de jeu. Le premier bouton et le second bouton sont disposés sur la surface supérieure de la saillie le long du sens longitudinal de la saillie, et sont respectivement attirés vers des aimants côté dispositif de jeu par une force magnétique lorsque la saillie est adaptée dans l'évidement côté dispositif de jeu. La saillie est adaptée dans l'évidement. Les aimants sont disposés le long du sens longitudinal de l'évidement. Le premier bouton et le second bouton sont respectivement attirés vers les aimants par une force magnétique lorsque la saillie est adaptée dans l'évidement.