Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows, un premier gros chiffre de ventes pour l'extension

La semaine dernière, Bandai Namco et FromSoftware ont lancé Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows, l'extension de leur jeu d'action et de survie coopératif. Un contenu additionnel qui ajoute deux personnages jouables, autant de boss majeurs et une nouvelle carte. De quoi ravir les fans qui ont retourné le contenu de base dans tous les sens depuis mai dernier.

Un premier chiffre de ventes pour Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows





Deux jours après la sortie du DLC, les studios ont pris la parole pour annoncer qu'Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows compte déjà deux millions d'exemplaires vendus. Les développeurs remercient les joueurs pour leur fidélité et espèrent qu'ils vont apprécier « les nouveaux combats menés par les Nocturnes ». Pour rappel, l'extension est incluse dans les éditions Deluxe et Collector d'Elden Ring Nightreign. Difficile de savoir combien de joueurs ont obtenu le DLC via ces éditions et combien l'ont acheté séparément à sa sortie.

Les fans au rendez-vous





Aux dernières nouvelles, Elden Ring Nightreign comptait cinq millions de joueurs. Un palier atteint deux mois après le lancement, et si les studios n'ont pas refait le point sur les ventes, c'est sans doute car les dix millions de ventes n'ont pas été atteintes. Autant dire que The Forsaken Hollows a séduit de nombreux possesseurs du jeu de base, ou que les fans étaient nombreux à opter pour les éditions Deluxe et Collector en mai dernier.

Des avis mitigés





Sur Steam, les joueurs sont mitigés : Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows a des évaluations « moyennes ». Les joueurs déçus pointent du doigt la difficulté trop élevée et le level design du nouveau Terrain rare trop labyrinthique. Au moins, l'Érudit et la Fossoyeuse sont amusants à jouer et la direction artistique est encore une fois une réussite.

