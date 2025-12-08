Dead Space : la licence en danger chez EA ?

En janvier 2023, Motive Studios a terrorisé une nouvelle génération de joueurs avec Dead Space, un remake du survival-horror conçu à l'origine par Visceral Games. Cette nouvelle version tire parti des capacités techniques des plateformes de dernière génération pour nous plonger dans un USG Ishimura plus oppressant que jamais, un régal pour les amateurs d'horreur ! Et maintenant, à quand la suite ? Eh bien, probablement jamais, ou du moins pas tout de suite.

Pas de nouveau Dead Space en développement





Comme le rapporte Insider Gaming, qui cite plusieurs sources anonymes, « Electronic Arts ne prévoit pas de relancer Dead Space dans un avenir proche ». Insider Gaming fait mention d'échanges internes au sein de l'entreprise allant dans ce sens. En clair, EA n'aurait pas validé le développement d'un remake, d'un reboot ou d'un jeu inédit à l'heure actuelle.

Dead Space bientôt vendu par EA ?





Pour rappel, Electronic Arts a subi un énorme bouleversement ces dernières semaines. L'entreprise, dirigée par Andrew Wilson, a quitté la Bourse après avoir été racheté par le Fonds d'investissement public saoudien (PIF). Silver Lake et Affinity Partners détiennent quelques parts minoritaires (1,1 % et 5,5 %), mais sur les 55 milliards dépensés pour le rachat d'EA, c'est bien le PIF qui a déboursé le plus. Electronic Arts va ainsi appartenir à l'Arabie saoudite, qui va sans doute vouloir récupérer une partie de son investissement rapidement. Selon Insider Gaming, plusieurs employés craignent qu'EA ne vende la licence Dead Space après la finalisation du rachat.

Deux millions de ventes ne suffisent pas à EA





Pour l'instant, il ne s'agit que de bruits de couloirs. Electronic Arts n'a rien annoncé à l'heure actuelle. Cependant, l'année dernière, le journaliste Jeff Grubb évoquait l'arrêt du développement de Dead Space 2 Remake (ou d'un nouvel opus). Avec « seulement » deux millions de ventes, EA aurait été déçu des performances du premier remake. Motive Studios a participé au développement de Battlefield 6 et s'occupe désormais de Marvel's Iron Man.

