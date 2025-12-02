Xbox Game Pass : tous les ajouts de décembre 2025 dévoilés, de quoi casser votre Routine ?

Après avoir notamment accueilli Marvel Cosmic Invasion, le Game Pass aura droit à deux dernières sorties en day one pour cette fin 2025, à commencer par le jeu d'horreur dans l'espace Routine de Lunar Software, qui aura bien pris son temps avant de voir le jour. L'autre titre inédit se nomme Death Howl et proposer une expérience de soulslike originale. Pour le reste, chaque formule aura droit à quelques ajouts, dont Mortal Kombat 1 pour les abonnés Ultimate.

Bien que ces nouveautés soient prévues pour ce début de mois, ce n'est qu'en 2026 que le prochain arrivage arrivera, la deuxième moitié du mois étant pour ne pas changer un moment plus calme au sein de l'industrie vidéoludique en raison des fêtes de fin d'année. Pour le coup, nous connaissons d'ores et déjà tous les titres qui vont être retirés le 15 et 31 décembre, dont le précédent Mortal Kombat.

Disponible dès aujourd'hui

Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Plongez dans une nouvelle aventure narrative signée par les créateurs de Life is Strange. Immortalisez l'été 1995 et créez des souvenirs inoubliables avec votre nouveau groupe d'amis. Vingt-sept ans plus tard, vous devrez affronter les sombres secrets qui vous avaient poussés à jurer de ne plus jamais reparler de cet été décisif.

Bientôt disponibles

Monster Train 2 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 3 décembre - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

De puissantes créatures connues sous le nom de Titans ont pris le contrôle du Paradis. Une alliance inattendue se forme entre anciens anges et démons, qui doivent apprendre à collaborer face à leur ennemi commun. À bord de trains fraîchement forgés, vous devrez conduire ces clans à travers l'Enfer, le Paradis et l'Abîme pour vaincre les Titans avant qu'ils ne détruisent le monde.

Spray Paint Simulator (Cloud, Console et PC) - 3 décembre - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Un jeu relaxant et satisfaisant qui vous invite à créer votre propre entreprise de peinture. Rencontrez des clients hauts en couleur dans le mode Histoire et prenez chaque mission au fur et à mesure. Peignez absolument tout : pièces, maisons, voitures, ponts... même des robots géants ! Débloquez le mode Free Spray et jouez en solo ou en coop pour transformer toute la ville en toile géante.

33 Immortals (Game Preview) (Cloud, Console et PC) - 4 décembre - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Un action-roguelike coopératif à 33 joueurs. Incarnez une âme damnée qui se rebelle contre le Jugement dernier. Plongez immédiatement dans des combats à 33 grâce au matchmaking instantané pick-up and raid. Coopérez pour survivre à des hordes de monstres et à des boss gigantesques. Étendez votre arsenal et équipez de nouvelles reliques pour améliorer votre âme de manière permanente.

Indiana Jones et le Cercle Ancien (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 4 décembre - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Levez le voile sur l'un des plus grands mystères de l'Histoire dans Indiana Jones et le Cercle Ancien, une aventure solo à la première personne située entre les évènements des films Les Aventuriers de l'Arche perdue et La Dernière Croisade. En 1937, des forces occultes parcourent le monde à la recherche d'un pouvoir ancien lié au Cercle Ancien² et un seul homme peut les arrêter : Indiana Jones.

Routine (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - 4 décembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Un jeu d'horreur sci-fi à la première personne, situé sur une base lunaire abandonnée et inspirée de la vision futuriste des années 80. Explorez et enquêtez sur les lieux tout en tentant de survivre face à des menaces inconnues.

A Game About Digging A Hole (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) - December 9 - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Un jeu minimaliste où vous creusez un trou dans le jardin d'une maison fraîchement achetée. Collectez des ressources, vendez-les, améliorez votre équipement et découvrez un mystérieux secret.

Death Howl (Appareils portables et PC) - 9 décembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Parcourez le monde des esprits dans un deck-builder inspiré des soulslike. Fabriquez vos cartes, obtenez des totems puissants et affrontez les esprits tourmentés qui rôdent dans ces terres mystiques. Découvrez l'histoire poignante d'une mère prête à défier la mort pour ramener son fils.

Dome Keeper (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - 9 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Défendez-vous contre des vagues de créatures extraterrestres dans ce roguelike mêlant action et minage. Creusez pour trouver des ressources, dénichez des gadgets utiles, améliorez vos outils pour augmenter vos chances de survie... mais revenez vite avant que votre dôme ne soit détruit !

Mortal Kombat 1 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 10 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Découvrez un univers Mortal Kombat entièrement reconstruit par Liu Kang, Dieu du feu. Mortal Kombat 1 inaugure une nouvelle ère pour cette franchise culte, avec un système de combat repensé, de nouveaux modes de jeu et bien sûr... des fatalities inédites !

Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Console et PC) - 11 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Prenez la pose et faites vibrer les podiums avec les Bratz ! Personnalisez des looks flamboyants, dansez sur des chansons emblématiques comme So Good, et partez dans des villes iconiques. Affrontez Burdine et les Tweevil Twins dans des duels de mode, en solo ou avec des amis.

Au cas où vous l'auriez manqué

CloverPit (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass

Un rogue-lite haletant qui enferme les joueurs dans un enfer... qu'ils ont eux-mêmes créé. Enfermé dans une cellule rouillée avec une machine à sous et un distributeur, vous devez rembourser votre dette sous peine de tomber, littéralement, dans la ruine ! Renversez la vapeur grâce aux prix et aux charmes capables de déclencher de puissants combos. Enfreignez les règles, faites exploser le système et payez votre geôlier pour tenter de retrouver la liberté.

Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - 1er décembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : une bataille cosmique vous attend ! Choisissez parmi 15 héros Marvel dans ce beat'em up d'action frénétique pour affronter la terrible Vague d'Annihilation qui menace la galaxie. De New York jusqu'aux profondeurs de la Zone négative, le futur de l'univers Marvel se joue à travers les étoiles !

Total Chaos (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Plongez dans la terreur avec Total Chaos, une expérience de survie horrifique brutale signée Apogee Entertainment. Accompagné d'une bande-son glaçante comprenant de nouvelles musiques d'Akira Yamaoka (Silent Hill), ce cauchemar se déroule sur une île en décomposition, hantée par des prisonniers dérangés, une réalité instable et des horreurs indicibles. Battez-vous avec tout ce que vous pouvez trouver... ou arracher à vos ennemis.

Young Suns (Game Preview) (Cloud, Console et PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Personne ne survit seul dans ce life-sim narratif multijoueur situé autour de Jupiter. Dans un futur optimiste et alternatif, pilotez votre vaisseau dans le système jovien et aidez ses habitants à reconstruire après une révolution. La libération demande des efforts ! Participez au développement du jeu aux côtés des équipes et de la communauté tout au long de sa phase Game Preview.

Mises à jour et contenus additionnels

Sea of Thieves : Saison 18 - 11 décembre

Retournez dans The Devil's Roar avec la Saison 18 de Sea of Thieves pour affronter de nouveaux ennemis retors et mettre la main sur leurs trésors bien cachés. Ensuite, profitez d'une pause bien méritée avec le Festival des Grâces, qui fait son retour avec ses streams saisonniers, les Butins de fin d'année, l'évènement communautaire le « Festival des Grâces » et bien plus !

Dead by Daylight : Évènement Frisson Osseux - À partir du 9 décembre

L'évènement Frisson Osseux est de retour dans Dead by Daylight, apportant une nouvelle dose de terreur glaciale pour la saison. Du 9 décembre à 11h00 au 6 janvier, laissez le froid vous envahir et lancez vos crânes de neige comme si votre vie en dépendait. Après tout... qui sait ?

Palworld : Mise à jour Home Sweet Home - 17 décembre

La mise à jour Home Sweet Home de Palworld arrive le 17 décembre ! Plongez dans la collaboration Ultrakill et parcourez les îles de Palpagos dans la peau des V1 et V2, alimentés par le sang ! Libérez votre fibre créative : recolorez vos matériaux de construction et poussez la personnalisation de votre base encore plus loin !

Avantages en jeu

PUBG Battlegrounds : Pack Survivant Exclusif (Console) - Disponible dès aujourd'hui

Préparez-vous au combat avec le Pack Survivant Exclusif PUBG – Xbox Game Pass ! Enrichissez votre collection d'objets grâce aux coffres de survivant, aux clés et aux coupons de contrebande, tous offerts gratuitement aux membres Game Pass Ultimate.

Delta Force : Craft Your Precision (Xbox Series X|S) - Disponible dès aujourd'hui

Les avantages de la nouvelle saison sont arrivés ! Affirmez votre style en combat et perfectionnez votre précision grâce à de nouvelles apparences d'armes et bien plus encore.

The Crew Motorfest : Pack Toyota Supra LBWK Edition (Cloud, Console et PC) - Disponible dès aujourd'hui

Affrontez chaque défi de Motorfest avec ce pack exclusif ! Il contient la Toyota GR Supra - Édition Spéciale, un ensemble de tenues pour avatar (haut et chapeau), ainsi que deux éléments de personnalisation : un effet de néon sous châssis et un style de pneus.

Ils nous quittent en décembre

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.

15 décembre

Mortal Kombat 11 (Cloud, Console et PC)

Still Wakes the Deep (Cloud, Console et PC)

Wildfrost (Cloud, Console et PC)

31 décembre