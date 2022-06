Routine : le FPS horrifique n'est pas mort, une nouvelle bande-annonce dévoilée avec Mick Gordon à la musique

Le Summer Game Fest 2022 aura fait la part belle aux jeux de science-fiction, et parmi eux, nous avons eu la bonne surprise de retrouver Routine, ce titre développé par Lunar Software et qui se fait attendre depuis de très longues années. Le jeu n'est pas mort, il a droit à une nouvelle présentation :

Routine se déroulera pour rappel dans une base lunaire, pour un gameplay entre action à la première personne et horreur, voici un résumé du jeu :

Routine est un jeu d'horreur de science-fiction à la première personne. Situés à l'intérieur d'une base lunaire abandonnée conçue autour d'une vision futuriste que l’on avait dans les années 80, les joueurs explorent la station décrépie à la recherche de réponses sur les événements qui s'y sont déroulés. Armés uniquement d'un outil d'assistance aux cosmonautes pour interagir avec les différents systèmes informatiques, les joueurs doivent naviguer parmi les dangers inconnus qui subsistent. Dans Routine, les joueurs devront déjouer et déjouer une menace mystérieuse qui se cache dans le complexe lunaire. Explorez les différentes sections de la station, des centres commerciaux abandonnés aux quartiers d'habitation détériorés, pour reconstituer le destin de ceux qui y ont vécu. L’interface utilisateur minimale contribue à créer une expérience plus immersive alors que les joueurs tentent de courir, de se cacher ou de se défendre contre toute menace qui pourrait apparaître.

Du côté des nouveautés, nous apprenons que la bande originale sera composée par Mick Gordon, bien connu pour son travail sur DOOM et Prey, Wolfenstien: The New Order. Raw Fury participera également à l'édition et la distribution, permettant de proposer Routine sur PC, mais aussi sur Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass dès son lancement. Malheureusement, aucune date de sortie n'a été dévoilée pour le moment.