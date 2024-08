Level Zero: Extraction, le FPS tactique et horrifique lancé en vidéo

tinyBuild et Doghowl Games viennent de lancer aujourd'hui Level Zero: Extraction, un jeu de tir à la première personne tactique avec une ambiance de survival-horror et des missions en PvPvE, façon extraction shooter. Le titre est pour le moment en Early Access sur PC, place à la bande-annonce de lancement :

Pour rappel, Level Zero: Extraction devait sortir à l'origine la semaine dernière, mais Doghowl Games a préféré retarder le lancement de quelques jours pour éviter la concurrence. Le titre avait déjà séduit 300 000 joueurs pendant sa bêta ouverte et cette phase d'accès anticipé ne sera que le début. Une première mise à jour majeure et la feuille de route seront dévoilées prochainement, mais voici déjà ce que propose Level Zero: Extraction en Early Access :

Deux styles de gameplay complètement uniques : incarnez un mercenaire humain pour récupérer le meilleur loot ou un alien mortel dont les capacités extraterrestres ne peuvent être stoppées qu’avec un usage judicieux de la lumière

Deux cartes inspirées par les classiques des films d'horreur sci-fi : Research Facility et Caves of Turion

Des combats intenses à la première personne , avec un gunplay immersif et des mécaniques de corps à corps

Un large panel d'armes à personnaliser , des gadgets de pointe et des pouvoirs aliens meurtriers

Un système de progression qui vous permet de réussir des Contrats, d'améliorer votre réputation et de débloquer de nouveaux objets

Encore plus de contenu et de fonctionnalités sur une base régulière , motivés et aiguillés par les retours de la communauté

Les développeurs comparent leur nouveau jeu aux titres au gameplay asymétrique et aux extraction shooter populaires et à des survival-horror comme Escape from Tarkov, Hunt: Showdown, GTFO, Gray Zone Warfare, Dead by Daylight, Marauders, Dark and Darker, Alien: Isolation, Phasmaphobia, Content Warning, Lethal Company ou encore The Outlast Trials.

Level Zero: Extraction est disponible sur PC, via Steam, dans des éditions Standard, Deluxe et Ultimate. Vous pouvez retrouver des accessoires gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.