Re:ZERO - The Prophecy of the Throne, le jeu d'aventure tactique annoncé sur consoles et PC en Occident avec deux éditions physiques

Fin mai, la branche anglaise d'Amazon référençait dans sa base de données un certain Re:Zero – The Prophecy of the Throne sur PS4 et Switch, qui en a laissé plus d'un s'interroger sur la nature du jeu. Le doute a vite été levé quand Spike Chunsoft a officialisé le jeu au Japon sur PS4, Switch et PC (Steam), qui sortira là-bas cet hiver sous le nom Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu Itsuwarino Ou Sen Kouo, soit Re:Zero – Starting Life in Another World – The False Royal Election Candidate selon Twinfinite. C'est seulement cette semaine que Spike Chunsoft en partenariat avec Numskull Games ont officialisé sa venue en Occident.

Re:ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne, de son nom complet, est un jeu d'aventure tactique, mélange hybride d'un Tactical RPG avec un visual novel, qui nous plongera dans l'univers du light novel japonais Re:ZERO, dont l'adaptation animée l'a popularisé en Occident lors de sa diffusion initiale en 2016 grâce à Crunchyroll. Depuis, les fans attendent une deuxième saison, désormais prévue pour le mois de juillet, et une version dite Re-Edit a vu le jour en début d'année avec des épisodes remontés sur 50 minutes chacun, disposant de quelques scènes inédites au passage.

Ce jeu inclura un arc narratif supervisé par l'auteur Tappei Nagatsuki et de nouveaux personnages conçus par le dessinateur Shinichirou Otsuka, les deux artistes à l'origine de l'œuvre de base. De premiers visuels donnent un aperçu du style visuel jonglant entre les habituels plans fixes lors des dialogues et des zones d'exploration avec un rendu SD.

Voici son synopsis officiel :

Un mois après que Subaru a entamé sa vie dans ce nouveau monde, apparaît un émissaire envoyé par la famille royale, apportant la nouvelle selon laquelle la sélection royale a été reportée, ne donnant aucune raison. Le report de ce grand évènement, déterminant pour la succession du Royaume de Lugunica, pousse Subaru et ses amis à agir. Ils retournent à la capitale royale et se rendent compte qu'un sixième candidat prétend désormais à la succession. Mais d'après la prophétie de la pierre du Dragon, seuls cinq candidats peuvent être choisis. L'un d'entre eux est un imposteur, et les soupçons se portent immédiatement sur une femme : Emilia. Quelle vérité se cache derrière cette mystérieuse toile d'assassinats, de trahisons et de conspirations... ?

Les fans pourront au passage mettre les mains sur deux éditions physiques bien distinctes sur consoles, à savoir une Badge Edition coûtant 59,99 € incluant le jeu sur PS4 ou Switch, ainsi qu'une boîte de 4 pin's représentant Subaru, Emilia, Rem et un personnage tenu secret. Un collector à 89,99 € permettra de son côté d'obtenir en plus de ça un artbook, un steelbook et l'OST regroupés dans un coffret. Pour la France, c'est Just for Games qui sera en charge de la distribution.

Re:ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne est donc attendu cet hiver sur PS4, Switch et PC sans plus de précision.