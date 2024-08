Elden Ring: Shadow of the Erdtree sauve la maison mère de FromSoftware d'une énorme galère

Kadokawa Corporation est une énorme société qui détient notamment FromSoftware, le studio derrière les Dark Souls et Elden Ring. Dans son dernier bilan financier, la firme japonaise dévoile une perte de plus de deux milliards de yens (environ 12 millions d'euros) à cause d'une fuite de données survenue en juin dernier sur Niconico, une plateforme de vidéos (sorte de YouTube japonais) gérée par Dwango, qui appartient à Kadokawa.

Kadokawa ne rentre pas dans les détails, mais le rapport financier indique que la société a dépensé de l'argent pour des créateurs de contenus de Niconico, ainsi que pour l'enquête et la restauration des services de la plateforme de vidéos. Ces deux milliards de yens représentent une chute du résultat net de 10 % par rapport à l'année dernière, mais Kadokawa peut souffler, il a également enregistré une augmentation des ventes de jeux vidéo de 80,2 %, toujours par rapport à l'année précédente. Cela représente 7 744 millions de yens, soit plus de 47 millions d'euros.

Kadokawa Corporation cite sans détour les très grosses ventes d'Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ainsi que le succès persistant du jeu de base. Le rapport prend d'ailleurs seulement en compte les ventes générées avant le 30 juin dernier, soit neuf jours seulement après la sortie de l'extension. Pour rappel, Elden Ring: Shadow of the Erdtree comptait déjà plus de cinq millions de ventes en trois jours.

Kadokawa peut donc souffler, grâce à une simple extension d'un jeu vidéo.

