The Last of Us : une édition physique PS5 en fuite, le mystère reste total

La franchise The Last of Us sera de nouveau sur le devant de la scène prochainement avec la diffusion de la Saison 2 de la série live action de HBO sur Max, mais selon un tout récent leak, Sony voudrait profiter de l'occasion pour vendre quelques exemplaires supplémentaires des jeux de Naughty Dog.

C'est encore une fois billbil-kun de Dealabs qui affirme avoir découvert « une nouvelle édition spéciale d’un jeu de la franchise The Last of Us », « avec une sortie en version physique sur PS5 ». Il y a cependant une inconnue de taille : le leaker n'a pas réussi à déterminer de quel(s) jeu(x) il s'agira. Cependant, cette édition physique serait vendue 109,99 €, laissant penser à une très grosse édition limitée pour l'un des deux opus, voire une nouvelle édition regroupant The Last of Us Part I et Part II Remastered dans une seule boîte. Si c'est le cas, il faudra agrémenter cette édition de jolis bonus physiques, car les deux titres se trouvent séparément pour moins cher. Bien sûr, les fans rêvent d'une sortie surprise de The Last of Us Part III, mais c'est extrêmement peu probable. Nous devrions en apprendre davantage bientôt, billbil-kun affirme que « l’officialisation de cette édition, ainsi que l’ouverture des précommandes, interviendraient très prochainement, dans une fenêtre de temps que nous estimons d’ici à deux mois ».

Pour rappel, la Saison 2 de The Last of Us sortira le 13 avril 2025 sur HBO Max, tandis que le jeu The Last of Us Part II Remastered sera disponible sur PC dès le 3 avril prochain (et en précommande à 44,99 € sur Gamesplanet). De son côté, Naughty Dog développe Intergalactic: The Heretic Prophet, qui ne serait pas attendu avant 2027. Par ailleurs, une manette DualSense pour PS5 et PC aux couleurs de The Last of Us sortira le 10 avril prochain, mais plus aucun revendeur n'enregistre de précommande...