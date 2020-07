UNBOXING du casque PS4 sans fil Gold The Last of Us Part II Limited Edition : la classe by Sony

The Last of Us Part II, signé Naughty Dogs, est sorti le mois dernier en exclusivité sur la PS4. Comme nous le disions dans nos impressions : TEST de The Last of Us Part II : une belle lettre d'adieu à la PS4, s'il n'est pas parfait, il a su séduire son monde en obtenant un nombre record de notes parfaites à travers le monde. De plus, il restera le dernier gros titre de cette génération chez PlayStation même si Ghost of Tsushima pointe, très bientôt, le bout de son katana.

C'est à la Fnac que nous avons trouvé cette édition limitée du casque PS4 sans fil Sony Gold The Last of Us Part II. Nous avons donc fait chauffer notre carte bleue pour vous offrir ce bel unboxing et, sans doute, un concours pour vous le faire gagner. À vous de nous motiver par vos commentaires !

Cette édition limitée offre des finitions mates Steel Black et des écouteurs de couleur pourpre. Sur l'intérieur du serre-tête, il y a le tatouage de fougère d'Ellie (au moins, personne ne le voit !) tandis que le logo, lui, est sur le côté extérieur droit à la hauteur de l'écouteur. Basé sur le modèle Gold classique qui existe en de nombreuses versions (même en rose), ce casque est très confortable, possède deux micros intégrés à réduction de bruits parasites, un son offrant du surround virtuel 7.1 et des boutons physiques pour régler le volume et passer en mute. Il est possible de créer ses propres configurations sonores ou d'utiliser celles proposées par les développeurs pour leurs jeux. Dans la boîte, des notices (toujours aussi inutiles, quel gâchis de papier !), le casque, un câble micro USB / USB Type-A pour le recharger, son dongle de connexion (qui marche sur PC) et un câble Jack/Jack pour utiliser celui-ci avec tout ce qui est compatible (smartphones, Xbox One via la manette, Nintendo Switch, etc.).

Vous trouverez les photos de notre déballage à la page suivante de ce dossier. N'hésitez pas à commenter ici où sur nos réseaux sociaux pour nous donner votre avis sur nos photos (faites avec le Sony Xperia 1 II dont nous avons publié le test ici) et, surtout, si vous aimeriez gagner ce superbe casque PS4 sans fil Sony Gold The Last of Us Part II !