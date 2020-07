TEST du Sony Xperia 1 II : un excellent appareil photo, une bonne console de jeu et, accessoirement, un téléphone !

Un petit point avant de commencer





Avec le Xperia 1 II ( à prononcer Xperia 1 mark II), Sony propose ici son premier smartphone premium 5G, mais surtout une très belle évolution technique par rapport au précédent modèle, le Sony Xperia 1. Avec cette mouture 2020, le constructeur met surtout en avant ses capacités photo et vidéo boostées par un triple objectif avec optique ZEISS, la qualité de l'affichage avec son écran 6,5" CinemaWide 4K HDR OLED au format 21:9 et ose même se frotter aux smartphones dédiés au gaming, comme le ROG Phone II, avec son processeur Qualcomm Snapdragon 865. Après une quinzaine de jours de tests, il nous a été très difficile de le rendre à Sony tant nous l'avons apprécié. Il est équipé d'Android 10 et d'une légère surchouche qu'il exécute avec une parfaite fluidité (cela aurait été dommage si ce n'était pas le cas, vu ses caractéristiques). Nous ne nous attarderons pas sur cet OS, mais sur les spécificités de ce smartphone.

La présence d'un port mini-Jack sur le Xperia 1 II prouve que Sony sait écouter sa communauté qui avait fortement dénoncé son absence sur le précédent modèle.

La boîte du Sony Xperia 1 II est blanche, sobre et contient le smartphone, son transformateur 18 W (alors qu'il faut un 21 W pour une charge rapide optimale), un câble double USB Type-C pour le recharger ou le connecter à un ordinateur, des écouteurs In-Ear Sony et un paquet de notices largement dispensables. Esthétiquement, le Sony Xperia 1 II garde son air de famille avec la marque, soit un pavé noir (ou violet) qui même sans réelle originalité ni signe extérieur de fantaisie, fait quand même parfaitement mouche. Un poil moins épais que son prédécesseur, avec des bords légèrement biseautés, et une largeur de « seulement » 7,2 cm (grâce à son format 21:9), il est vraiment fort agréable et facile à tenir en main. En aluminium et verre, il donne une (fausse) impression de fragilité qui, au début, nous a stressés surtout avec le bloc photo qui forme une belle excroissance sur la face arrière. Notre dilemme ? Fallait-il le poser sur la face avant (sur son écran donc) ou sur la face arrière avec le bloc des objectifs saillant. Au final, peu importe et même après plusieurs chutes, nous n'avons pas constaté la moindre rayure après cette période de test. Impressionnant tant le revêtement Gorilla Glass 6 est ici parfaitement efficace. Ajoutez-y une résistance à la poussière et à l'eau (IP65, IP68) et tout cela offre une belle assurance tranquillité pour les anxieux et les maladroits (même s'il ne faut sans doute pas en abuser).

Sur le bord gauche se trouve le tiroir à carte SIM et microSD (jusqu'à 256 Go), qui est accessible sans accessoire supplémentaire. Sur le côté droit, il y a tous les boutons physiques utiles facilement accessibles avec le pouce. Celui de l'allumage est au centre (il fait aussi capteur d'empreinte), le volume est juste au-dessus. Le bouton dédié au déclenchement de la prise de photos se trouve en bas et s'utilise avec l'index lors d'une prise de photo. Sur la tranche du haut, côté gauche, se situent le port Jack (un retour apprécié) et un trou pour le son. Sur la tranche en bas, c'est le port USB Type-C qui squatte le milieu juste à côté du second trou pour le son. Enfin, la face avant accueille le magnifique écran OLED, qui occupe pratiquement toute la surface (84 % environ), et l'objectif photo (selfie), qui est bien caché dans la bordure supérieure. À l'arrière, le bloc photo se trouve en haut à gauche, tandis que le coin où se cache le capteur NFC est matérialisé par un petit logo. Celui de Sony frime bien au centre, tandis que la marque Xperia se trouve une place vers le bas. Sur le plan esthétique, Sony a parfaitement réussi son coup en proposant un smartphone qui, même s'il n'est pas dans la mouvance actuelle des téléphones premiums (bords carrés et anguleux, écran 4K avec bordure, plein de boutons physiques, port Jack, forme très allongée...), offre un look très sobre, mais particulièrement classe.

Une belle carrosserie, mais le moteur suit-il ?





L'esthétique ne suffit pas pour séduire un acheteur et Sony s'est donné les moyens de rendre son dernier bébé aussi puissant que possible. Le cœur même du smartphone est le dernier processeur en date de chez Qualcomm, le Snapdragon 865. Autant le dire de suite, il permet au Sony Xperia 1 II de ne faillir dans un aucun domaine que ce soit en jeu, dans des applications et même pour des montages de vidéos costauds. Côté puissance, il nous a donné satisfaction sur tous les points. Ensuite, pour la partie affichage, le constructeur japonais reste hors de la mode avec un écran atypique 21:9 de 6,5 pouces à 60 Hz (contre du 90, voire du 120 chez la concurrence) qu'il qualifie de « 4K OLED HDR Cinewide ». Cet écran est d'une qualité incroyable et force est de constater qu'il permet l'affichage d'images (ou vidéos) d'une précision sans égal en termes de netteté, de contraste et de colorimétrie.

Les bandes noires se fondent avec le corps de téléphone et se font oublier.

À ce sujet, il y a d'ailleurs deux profils préréglés : le mode standard basé sur les couleurs et la qualité des téléviseurs Bravia (parfait pour la majorité des utilisations) et le mode « Créateur » qui apporte une reproduction plus professionnelle des couleurs en utilisant les technologies CineAlta. Cette dernière peut d'ailleurs être paramétrée pour ne s'activer qu'avec des applications spécifiques comme Cinéma Pro ou un logiciel de traitement de photos. En plus des qualités techniques indéniables de cet écran, le traitement d'image X1 permet d'apporter l'amélioration Bravia HDR à ce que nous regardons, et c'est vraiment excellent. Il suffit de le désactiver pour juger sur pièce et s'en rendre compte. Avec du contenu optimisé (la bande annonce de la version 2020 de Ghosbusters dans notre cas), c'est encore plus flagrant tant les noirs sont vraiment noirs, les détails bien visibles, le contraste très précis, les couleurs réalistes et surtout l'écran utilisé de façon optimale. Mais voilà, avec le format 21:9, l'écran est bien plus long qu'il ne le faut au quotidien et si c'est top pour un film cinéma ou bien un jeu optimisé, pour le reste des contenus, cela laisse surtout des bandes noires sur les côtés qui font que l'image n'est pas aussi grande que sur les autres smartphones avec une diagonale identique, comme vous pouvez le voir sur les deux images ci-dessous. Bien sûr, pour une vidéo, il est possible d'étirer l'image pour l'adapter à la taille de l'écran, mais dans ce cas, cela la coupe un peu en haut et en bas. Pour les jeux, en revanche, ce n'est pas possible. Cela dit, au final, ce n'est pas gênant tant les bandes noires se fondent avec le corps de téléphone et se font oublier.

Si le Sony Xperia 1 II est capable d'afficher de la 4K (précisément du 1644 x 3840 pixels), il faut savoir qu'il ne le fait pas tout le temps et que nous n'avons pas vraiment le contrôle sur ce point. En effet, Sony a fait le choix d'une résolution dynamique en vue - sans nul doute - de préserver la batterie. Si cela peut choquer sur le principe (« Quoi, j'ai un téléphone 4K qui n'affiche pas toujours de la 4K ? »), c'est plutôt bien pensé, car jamais nous n'avons ressenti une quelconque baisse de qualité graphique pendant toutes les heures passées les yeux rivés sur l'écran, alors que le dernier bébé de Sony, avec sa batterie de 4 000 mAh, n'a jamais tenu moins d'une bonne journée, ce qui est globalement bien suffisant. À noter, le Xperia 1 II supporte la recharge rapide avec un chargeur filaire et la recharge sans fil via un chargeur à induction.

Do You Wanna Play A Game?





Avec un Qualcomm Snapdragon 865 accompagné de ses 8 Go de RAM, un écran de fou et un nom associé à PlayStation, il est normal que Sony tente de positionner son Xperia 1 II dans le monde du gaming. Pour parler brut, du côté de Geekbench, il score à 748/2866 (single core / multi core) ce qui le place en huitième position, tandis que 3Dmark avec son score de 6 844 le positionne au-dessus de 99 % des autres mobiles testés. Avec cet état de fait plus que positif, il est donc normal qu'aucun jeu ne lui résiste. Avec le Xperia 1 II, il n'y a pas de ralentissement, des chargements rapides, des images sublimées par l'écran avec une réactivité tactile au top, le tout agrémenté par un son propre, clair et suffisamment fort pour jouer sans casque. En prime, un utilitaire maison, appelé « optimiseur de jeu » apporte une aide précieuse dans la gestion et le paramétrage des jeux sur votre mobile. En l'ouvrant depuis votre bureau, l'application va scanner l'espace de stockage afin de référencer tous les titres présents. Bien sûr, il est possible de corriger les éventuelles erreurs en virant ou ajoutant celles qui ont été mal détectées ou oubliées.





Ensuite, c'est un véritable launcher qui apparaît où chaque production est représentée par une vignette. À partir de là, il est possible de personnaliser de nombreux réglages de façon individuelle pour chaque titre, mais pas seulement. En appuyant sur le petit « i » (pour information), il apparaît un menu référençant des vidéos YouTube en rapport avec le jeu et les éventuelles captures d'écran ou les vidéos que vous aurez prises en jouant.

Simple et efficace. Mais, toujours au même endroit, la petite roue des paramètres permet bien plus de choses et nous allons les détailler ci-dessous :

Mode jeu : permet de choisir si c'est l'autonomie de la batterie ou les performances qui sont privilégiées. Le mode « équilibré » est clairement le compromis parfait ;

Type de menu : quand le jeu est lancé, il y a une icône « optimiseur de jeu » qui apparaît afin de laisser accès aux paramètres et à la capture de photo ou vidéos in-game. Ici, il est possible de choisir entre une icône flottante (encombrante, mais plus rapide d'accès) ou une barre de menu déroulant que nous n'avons pas trouvé très pratique à utiliser ;

Libérer de la RAM : vide périodiquement la mémoire en arrière-plan pour permettre à l'application protégée de mieux tourner ;

Masquer les notifications : masque les notifications secondaires. Seuls les appels entrants, les alertes ou le faible niveau de batterie seront affichés ;

Masquer les notifications d'appel : masque les appels et les réseaux sociaux ;

Verrouiller la barre de navigation : empêche la barre de navigation de s'afficher intempestivement. Il faudra appuyer sur le bouton d'allumage pour qu'elle apparaisse ;

Désactiver la luminosité automatique : empêche l'écran de s'assombrir ;

Désactiver la navigation latérale : désactive la détection sur les côtés du smartphone.

Désactiver touche app photo : empêche le déclenchement accidentel de l'application photo en plein jeu.

Tout ceci est donc paramétrable pour chaque jeu ou application avant son lancement. Une fois in-game, « l'optimiseur » reste accessible (via son icône flottante ou son menu déroulant) pour permettre de peaufiner les réglages précités ou bien d'effectuer une capture d'écran ou une vidéo de votre partie. Notez qu'il est possible d'incruster votre bouille ainsi que votre voix afin de commenter vos exploits. Ce mode « je suis un vrai streameur, si si, fou ! » fonctionne parfaitement que ce soit pour la capture du jeu, de la prise de vue et du son.

Le Xperia 1 II peut nativement se connecter avec une DualShock 4 (« plus simple à relier, tu meurs ») et vous pourrez en profiter que ce soit avec les titres Android ou en connectant votre smartphone avec votre PlayStation 4 via l'application PS4 Remote Play. Idéalement, il vous faut acheter un petit adaptateur pour attacher votre téléphone et votre manette ensemble (voir photo ci-dessous) et vous en trouverez quelques modèles sympathiques chez notre partenaire Cdiscount. Enfin, comme il se doit pour un téléphone « gaming », il y a au moins un jeu qui exploite son potentiel à fond (y compris une parfaite gestion de la manette) et ici ce n'est pas le moindre, puisqu'il s'agit de Call of Duty Mobile. À voir si d'autres titres suivront cette voie.

En photo et vidéo, c'est qui le patron ?





Nous voilà arrivés au point fort du Sony Xperia 1 II, la prise de vue. Techniquement, il est équipé de trois objectifs de 12 MP avec optique Zeiss : le principal (24 mm, F1.7), le grand angle (16 mm, F2.2) et le zoom (70 mm, F2.4). Le « capteur de temps de vol », ou ToF Sensor en anglais, offre une mise au point ultra rapide et uniforme de l'image grâce au scan 3 dimensions permettant d'analyser 43 200 points. Tout ceci permet de prendre des photos en rafales jusqu'a 20 images par seconde avec suivi de la mise au point et réglage de l'exposition automatique jusqu'à 60 fois par secondes. Et ce n'est pas tout, il possède en prime la technologie Real-Time eye AF qui permet une mise au point sur les yeux en temps réel avec les humains et les animaux. Rater une photo est-il possible avec tout ça ?





Photos prises avec l'application Photo standard



Photos prises avec l'application Photo Pro



Le Xperia 1 II est pensé pour la prise de vue et cela va jusqu'au bouton de déclenchement qui permet, comme sur un vrai appareil, de faire la mise au point en appuyant légèrement avec l'index puis de prendre un cliché en appuyant franchement. Pour ceux qui aiment photographier tout ce qui passe à portée, mais n'ont aucune connaissance technique dans le domaine, l'application photo standard sera leur meilleur ami. Elle permet de gérer les trois objectifs et de faire de beaux clichés sans avoir à bidouiller les paramètres. L'IA et les capteurs de génie aident bien l'humain non-photographe à capter des images qui seraient, pour certaines, impossibles avec un autre téléphone.

Mais voilà, ce smartphone sait largement mieux faire si la personne qui l'a en mains s'y connait en photographie. Si c'est le cas et que vous maîtrisez les ISO, l'ouverture, la vitesse d'obturation et tout ce qui va avec, il a tout ce qu'il faut pour tirer de vrais clichés professionnels et ce n'est pas une vue de l'esprit. Avec l'application Photo Pro incluse tous les réglages sont permis et que ce soit du portrait au 70 mm avec un beau bokeh (plus naturel que les flous générés par certains appareils chinois) ou pour un paysage plein de couleur qu'il sait rendre au plus juste, le Xperia 1 II est vraiment un excellent appareil photo qui fera votre bonheur.

Il en est de même avec la vidéo qui, pour les néophytes, se gère plutôt bien via l'application Android standard avec une stabilisation fort correcte qui aidera les plus tremblants d'entre nous. Cela dit, cette facilité rencontre quelques limites et selon le format vidéo choisi (4K, Full HD, Full HD 60, 1080x1080 ou HD), certaines assistances ne sont pas disponibles. Par exemple, en 4K, point de détection de sourire ou de suivi d'objet. En Full HD 60 et en HD simple, c'est le HDR qui se fait la malle. Par contre, une fois dans l'application Camera Pro, vous avez le contrôle total de votre créativité. Mais, nous le répétons encore une fois, seulement si vous maîtrisez le sujet. À noter, la fonction qui corrige le son du vent sur le micro fonctionne assez bien s'il n'y a pas de trop grosses bourrasques.

Seul petit bémol, nous avons filmé en pleine journée et la luminosité de l'écran a été mise à mal par le soleil au point de ne pas voir ce que nous prenions (les photos de la fontaine plus haut). Certes, peu de smartphones passent cette épreuve, mais notre ROG Phone II, au même moment et même endroit, nous laissait quand même percevoir l'image de l'écran.

Amoureux. C'est le terme qui convient le mieux après une quinzaine de jours passés en la compagnie du Sony Xperia 1 II. Alors certes, il n'est pas le plus rapide, il a quelques défauts comme un certain manque de luminosité, mais cela ne suffit pas à gâcher le plaisir de l'avoir en mains. L'objet est beau, et agréable à manipuler. Il offre une image superbe, contrastée et pleine de détails. Côté son, il envoie du très bon que ce soit via ses haut-parleurs intégrés, une connexion sans fil ou via son port Jack. Enfin, comme déjà dit, c'est le compagnon idéal du photographe que ce soit pour faire des photos ou des vidéos. Ah, au fait, nous avons oublié de vous en parler, mais ce smartphone permet aussi de téléphoner et il le fait bien.

Les plus Design sobre et classe

Prise en main agréable

Autonomie correcte

Application pro pour les photos et les vidéos

Écran bluffant

Capteur d'empreinte efficace

Le retour du port Jack Les moins Chargeur 18 W (contre 21 W pour la charge rapide max)

Autonomie en dessous de la concurrence

Image plus petite pour le contenu pas optimisé 21:9

Prix assez élitiste

Notation Verdict 19 20