Sony Xperia 1 II : un smartphone 5G dévoilé, caractéristiques, disponibilité et prix partagés

Lors d'une conférence de presse retransmise en ligne, le président de Sony Mobile, Mitsuya Kishida, s’est présenté seul sur scène pour présenter la version améliorée du Xperia 1, le Xperia 1 II. Chose à prendre en compte, il sera disponible au printemps 2020, pour la modique somme de 1 199 €, un prix expliqué par ses caractéristiques techniques, qui comportent ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché.

Voici la fiche technique de cette nouvelle perle signée Sony :

Écran OLED 6,5" 21:9 HDR Définition 3840 x 1644 pixels Dimensions 16,6 cm x 7,2 cm x 7,9 mm Poids 181 g Appareil photo Arrière : 16 mm : 12 MP 1/2,6"

24 mm : 12 MP 1/1,7"

70 mm : 12 MP 1/3,4" Avant : 8 MP Système d'exploitation Android 10 Q SoC Qualcomm Snapdragon 865 RAM 8 Go Mémoire interne 256 Go Port pour la recharge USB Type-C Recharge rapide Oui Batterie 4000 mAh Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 Haut-Parleurs 2 Capteur d'empreintes Oui 5G Oui IP68 (résistance à l'eau et à la poussière) Oui Micro SD Oui Prise Jack Oui

Autre point, notez que le téléphone sera compatible avec les appareils photo Alpha :

Le Xperia 1 II est le compagnon idéal des appareils photo Alpha de Sony : votre Xperia devient un écran distant et vous permet de contrôler vos réglages et vos photos en mode sans fil grâce à l'appli Imaging Edge Mobile.

La bête sera optimisée pour les jeux, avec la possibilité de connecter une DualShock 4.

Pour une expérience encore plus divertissante, connectez votre Xperia 1 II à une manette DualShock 4 pour jouer à vos jeux Android. Expérience de jeu améliorée et écran tactile optimisé pour un contrôle plus précis. Partagez vos exploits via l'enregistrement ou les captures d'écran. Bloquez les notifications pour rester concentré sur votre partie ou cherchez des astuces en ligne pour relever tous les défis, sans exception. Les fonctionnalités restent faciles d'accès, même quand vous jouez. Le mode Perfomance vous permet d'optimiser la réactivité tactile et la fréquence d'image pour une meilleure expérience de jeu. Et pour prolonger votre partie, sélectionnez le mode d'utilisation de la batterie.

Deux couleurs seront disponibles : noire et violet. Pour rappel le Xperia 1 était vendu l'année dernière à 999 €... Le tarif de ce Xperia 1 II se situera donc entre le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20 Ultra de Samsung. Pour finir, plus images sont visibles en page deux de cet article.