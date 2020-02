Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra : 5G, zoom x100, vidéo 8K, prix, date de sortie, la nouvelle génération arrive

Après le Samsung Galaxy S10, le constructeur coréen passe directement au Samsung Galaxy S20 pour faire entrer ses téléphones haut de gamme dans une nouvelle ère. Le produit a officiellement été présenté lors du Samsung Galaxy Unpacked 2020, et il marque effectivement un bond vers l'avant majeur. Plus exactement, ce sont trois modèles qui ont été introduits : le S20, le plus grand S20+ et le plus grand et plus performant S20 Ultra.



Écran Infinity-O2 doté d'un verre Gorilla Glass 6, capteurs allant jusqu'au zoom x100 et aux 108 MP sur le modèle Ultra, mode Single Take pour prendre une multitude de photos en un clic, possibilité de prendre des vidéos en 8K, autonomie poussée et compatibilité avec le réseau 5G si vous choisissez l'option : les atouts sont nombreux, et largement détaillés ci-dessous ou le site officiel.

Des photos ultra-nettes de jour et lumineuses de nuit Avec les Samsung Galaxy S20, la qualité photo franchit un nouveau cap. Le capteur principal de 108MP du Galaxy S20 Ultra 5G et de 64MP des Galaxy S20 5G et S20+ 5G assure des photos riches en détails. Il est ainsi possible de recadrer ou de zoomer dans l'image sans perdre en qualité et même de réaliser des tirages papier. Les Galaxy S20 garantissent également des photos réussies, même en basse lumière, leur grand capteur principal (1/1,76" pour les Galaxy S20 5G et S20+ 5G et 1/1,33" pour le Galaxy S20 Ultra 5G) absorbant une plus grande quantité de lumière. De nuit, le Galaxy S20 Ultra 5G fusionne 9 pixels en 1 pour des photos nettes et hyper-lumineuses (jusqu'à 50 % de gain de luminosité par rapport à la génération précédente). Le capteur frontal des Galaxy S20 est centré dans la partie supérieure de l'écran. Il permet de prendre des selfies riches en détails et propose également le mode portrait en gérant facilement la quantité de flou d'arrière-plan pour mettre en valeur le sujet. Comme pour son capteur principal, le capteur frontal du Galaxy S20 Ultra 5G de 40MP fusionne 4 pixels en 1 pour des selfies nets et lumineux en toutes circonstances. Un zoom télescopique vertigineux Avec son Space Zoom x100 (x20 en vidéo), le Galaxy S20 Ultra 5G propulse la prise de photos et vidéos sur smartphone dans de nouvelles sphères. Ce téléobjectif permet de se plonger au cœur de l'action et, par exemple, de capturer le visage d'un sportif depuis les tribunes d'un stade. Les Galaxy S20 et S20+ bénéficient quant à eux d'un Space Zoom x30 pour effectuer de gros plans de paysages ou de monuments d'une qualité exceptionnelle, même en se trouvant à grande distance du sujet. Mode Single Take : une multitude de prises de vue en un clic Dopés à l'intelligence artificielle, les Galaxy S20 proposent un mode de prise de vue révolutionnaire qui démultiplie les possibilités photographiques. Grâce au mode Single Take, il est possible de prendre des photos et vidéos dans une multiplicité de formats. Ainsi, il devient possible de saisir l'instant sans avoir à se préoccuper du cadrage ni des paramètres du smartphone : l'intelligence avancée se charge de sélectionner les meilleurs clichés et vidéos. Au choix : plans larges, zooms, portraits, sélection des meilleures photos prises en rafale, ainsi que vidéos, boomerangs, ralentis et hyperlapses. Le mode Single Take permet de capturer en un clic l'essence des moments les plus importants et de partager les meilleurs clichés avec ses proches ou sur les réseaux sociaux.

La vidéo 8K pour la première fois à portée de main Avec les Galaxy S20, la vidéo sur smartphone franchit un nouveau cap. Les trois modèles mettent à la portée de chacun la vidéo en 8K (33 MP), jusqu'alors réservée aux caméras professionnelles. Les vidéos prises en 8K avec les Galaxy S20 pourront directement être mises en ligne sur YouTube, suite à un partenariat entre Samsung et la plateforme vidéo. Grâce à la fonction Video Snap 8K, les photos en haute définition se prennent directement depuis la vidéo 8K pour choisir le moment parfait. Le nouveau stabilisateur d'images a quant à lui été amélioré pour doubler d'efficacité par rapport à la génération précédente. Trois smartphones 5G-ready Les trois modèles seront disponibles en versions 5G dès leur lancement et prêts à bénéficier dès 2020 de vitesses de connexion ultra-rapides faisant passer le streaming, les visio HD, le gaming et le partage de contenus dans une nouvelle ère. Grâce à la 5G, il sera ainsi possible de télécharger la saison complète d'une série en seulement quelques secondes. Les photos et vidéos en ultra haute définition pourront quant à elle être facilement partagées, transférées sur ordinateur ou publiées en ligne. Avec la 5G, les Galaxy S20 vont renouveler l'expérience utilisateur en matière d'appels vidéo. Grâce au partenariat exclusif conclu avec Google et le service de messagerie vidéo instantanée Google Duo, jusqu'à 8 personnes pourront prendre part à un même appel vidéo. L'arrivée de la 5G ouvre une nouvelle décennie d'innovation. Afin d'exploiter au mieux les bénéfices de cette technologie, les Galaxy S20 sont tous compatibles 5G. Les Galaxy S20+ 5G et S20 Ultra 5G sont les premiers terminaux compatibles sub-6 et mmWave.

La meilleure vie en Galaxy S20 Avec la 5G, les Galaxy S20 améliorent l'expérience de chat vidéo grâce à l'intégration de Google Duo. Il est désormais possible de lancer un appel vidéo directement depuis le clavier du smartphone et profiter pour la première fois de la qualité Full HD. L'application permet de gérer jusqu'à 8 contacts simultanément. Samsung s'est également associé à YouTube pour permettre aux utilisateurs de Galaxy S20 d'uploader leurs vidéos 8K directement sur la plateforme tout en bénéficiant de vitesses de transfert ultra-rapides. Avec leur écran 120Hz, les Galaxy S20 offrent une expérience de gaming parfaitement fluide exploitant pleinement le potentiel de la 5G. Courant 2020, Microsoft lancera par ailleurs la première version mobile du jeu Forza Street sur le Galaxy Store. Performances et autonomie : les Galaxy S20 mènent le jeu Les Galaxy S20 repoussent les limites de la performance et répondent à toutes les exigences de puissance, d'autonomie et de stockage imposées par les nouveaux usages photo et vidéo. Les Galaxy S20 disposent de 128 Go de stockage (extensibles via carte microSD) pour 12 Go de mémoire vive (8 Go pour les versions 4G). L'autonomie des Galaxy S20 permet aux utilisateurs d'exploiter pleinement les fonctionnalités offertes par leur smartphone. Les Galaxy S20 Ultra 5G, S20+ 5G et S20 5G sont respectivement équipés d'une batterie de 5 000 mAh, 4 500 mAh et 4 000 mAh. Les trois modèles proposent la charge sans fil améliorée ; le Galaxy S20 Ultra 5G dispose quant à lui de la charge ultra-rapide. Les écrans Dynamic AMOLED des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra 5G mesurent respectivement 6,2'', 6,7'' et 6,9''. Grâce à un taux de rafraîchissement de 120Hz sur les trois modèles, l'affichage est deux fois plus fluide que sur les modèles précédents, et la luminosité accrue de 20 %. Le design a été revu pour que l'écran occupe encore davantage de place. Les Galaxy S20 seront disponibles en France dès le 13 mars 2020, en trois couleurs : Cosmic Gray, Cloud Blue et Cloud Pink pour le Galaxy S20, Cosmic Black, Cosmic Gray et Cloud Blue pour le Galaxy S20+ et en Cosmic Black et Cosmic Gray pour le Galaxy S20 Ultra 5G. Les Galaxy S20 sont disponibles en précommande jusqu'au 8 mars. Pendant cette période, ils seront livrés avec trois jours d'avance par rapport à la date de commercialisation. Toute précommande de Galaxy S20+ et S20 Ultra 5G sera également accompagnée d'une paire de Galaxy Buds+. Galaxy Buds+ Les Galaxy Buds+ bénéficient du son signature AKG. Ils sont équipés de deux haut-parleurs dynamiques et de trois micros qui garantissent un son clair lors des conversations téléphoniques. Leur batterie offre une autonomie renforcée qui atteint désormais 11h. Les Galaxy Buds+ sont également compatibles iOS.

Pour les intéressés, les prix iront de 899 € pour le plus petit modèle 4G en 128 Go à 1 559 € pour la version 5G de 512 Go, avec des coloris Cosmic Gray, Cloud Blue, Cloud Pink et Cosmic Black. Tout ce beau petit monde sera disponible à compter du 13 mars 2020 en France.