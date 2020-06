Xperia 1 II : le smartphone 5G haut de gamme de Sony bientôt disponible en France

Sony vient d'annoncer le 10 juin dernier la sortie de son nouveau smartphone, le Xperia 1 II qui à été présenté en février. À l'occasion de cette annonce, nous avons pu assister à une présentation plus poussée des capacités de l'appareil. Ce smartphone haut de gamme a été pensé pour parfaire l'expérience de l'utilisateur, quelle que soit l'activité. Derrière son nom se cache un appareil aux capacités très prometteuses dans le domaine de la photo, de l'audio, et de la vidéo.

Équipé du très puissant processeur Qualcomm Snapdragon 865, déja présent dans le Samsung Galaxy S20 (version américaine) et le Xiaomi Mi 10, de 8 Go de mémoire vive et surtout d'une connectivité 5G ultra rapide, Sony met l'accent sur la vitesse et la performance. Une batterie de 4000 mAh permettra une bonne durée d'utilisation du smartphone (ce qui semble être un peu faible au vu de certains smartphones tels que l'ASUS ROG Phone II et ses 6000 mAh).

Son point fort se situe du côté de l'appareil photo, où nous retrouvons un triple objectif ZEISS promettant des couleurs et contrastes extraordinaires. Équipé de la technologie Real-Time eye AF, le Xperia 1 II est capable de faire une mise au point sur les yeux en tant réel, aussi bien sur les humains que les animaux. Il sera également capable de prendre des photos en rafales jusqu'a 20 images par seconde avec suivi de la mise au point et réglage de l'exposition automatique jusqu'à 60 fois par secondes.

Les objectifs de l'appareil photo sont équipés de capteurs Dual Photo Diode de 12 Mpx, 50 % plus sensibles que les capteurs du Xperia 1 premier du nom et permettant une prise de vue d'objets en mouvement rapide en 10 ms (contre 30 ms pour des appareils concurrents) sans déformations. Nous aurons donc un objectif super grand angle de 16 mm, un objectif grand angle 24 mm et un objectif type portrait de 70 mm, ce qui rend possible des photos optimales quelle que soit la situation. À noter que le smartphone pourra être relié aux appareils photo de la gamme Alpha de chez Sony afin de pouvoir les contrôler à distance et de s'en servir comme un deuxième écran.

La technologie iTOF dont est équipé l'appareil photo permet une mise au point ultra rapide et uniforme de l'image grâce au scan 3 dimensions permettant d'analyser 43 200 points contre 1 au centre comme c'est le cas pour le Xperia XZ. Il est également équipé d'un autofocus à détection de phase dit PDAF qui permettra de couvrir 70 % de l'image en 240 points (4x supérieur à la normale). Ces technologies seront appuyées par une intelligence artificielle qui analysera et identifiera le sujet à mettre en valeur.

Il sera possible de régler l'appareil photo manuellement et en profondeur grâce à l'application Photo Pro fournie à la manière d'un appareil photo professionnel, mais aussi de retoucher l'image de manière intuitive sur le smartphone.

Sur la face avant, nous trouverons un capteur 8 Mpx HDR avec stabilisateur Steadyshot sur 5 axes. En ce qui concerne la capture vidéo, il sera possible d'enregistrer en 4K 60 fps HDR et en slow motion en 2K 120 fps HDR avec un micro équipé d'un filtre anti vent intelligent pour des enregistrements propres et nets. Rendez-vous en page suivante pour découvrir le reste des spécificités techniques de l'appareil.