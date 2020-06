UNBOXING The Last of Us Part II : nos photos maison de l'édition collector

Hier est officiellement sorti The Last of Us Part II, exclusivement sur PlayStation 4. Un titre très attendu par des millions de joueurs, dont nous, qui avions précommandé l'édition collector en fin d'année dernière. Après plusieurs reports frustrants, nous avons enfin mis les mains sur ce gros paquet.

Pour rappel, l'édition collector de The Last of Us Part II inclut :

Le jeu PS4 sur deux Blu-ray ;

Un steelbook avec un artwork signé Alice X. Zhang ;

Un petit artbook de 48 pages édité par Dark Horse ;

Une réplique du bracelet d'Ellie ;

Une lithographie avec une lettre de remerciements en anglais de Neil Druckmann, directeur du jeu (également traduite en français à part) ;

Cinq autocollants avec le tatouage d'Ellie et les logos du jeu et de Naughty Dog ;

Six pin's en métal avec le logo du jeu, celui de Naughty Dog, l'emblème des Lucioles, le couteau d'Ellie, un panneau Stop et un loup ;

Une statuette d'Ellie jouant de la guitare, mesurant plus de 30 cm ;

Des bonus numériques :

Un thème dynamique PS4 ;



Six avatars pour le PSN ;



La bande originale ;



Un mini artbook.

En précommandant le jeu, nous avons également obtenu deux atouts numériques, un Manuel de confection et une Capacité en munitions améliorée.

L'édition collector de The Last of Us Part II est impressionnante, l'artbook est plaisant, mais un peu petit, le steelbook est original, les pin's sont vraiment réussis, la lithographie est jolie, le bracelet fait un peu plastique, mais la statuette vaut le détour, avec sa taille impressionnante et ses nombreux détails, malgré une finition pas forcément parfaite à certains endroits. Nos photos de cette édition collector sont à admirer sur la seconde page.

Pour rappel, The Last of Us Part II est disponible sur PS4 uniquement.

