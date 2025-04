The Last of Us Complete : vous reprendrez bien une compilation PS5 avec une Collector's Edition ?

billbil-kun de Dealabs l'avait déniché avant l'annonce officielle, la duologie The Last of Us va faire son retour dans une nouvelle édition. Neil Druckmann, directeur de Naughty Dog, prend aujourd'hui la parole sur le blog PlayStation afin d'officialiser The Last of Us Complete, une édition PS5 qui regroupe The Last of Us Part I et The Last of Us Part II Remastered. Place à la bande-annonce :

The Last of Us Complete réunit ainsi les deux jeux de la franchise, un excellent moyen de retrouver les aventures de Joel, Ellie et Abby au même endroit. Bonne nouvelle, la compilation est déjà disponible en version numérique sur le PlayStation Store, mais les fans ont pu craquer pour une édition physique collector, qui sortira le 10 juillet prochain. The Last of Us Complete Collector's Edition inclura un steelbook avec les deux jeux sur disques, les comics The Last of Us: American Dreams #1-#4 avec une nouvelle jaquette, quatre lithographies et une lettre de remerciement de Neil Druckmann. Cette Collector’s Edition de The Last of Us Complete est exclusive au site PlayStation Direct, les précommandes sont lancées et... le produit est déjà « actuellement indisponible ».

Sony tire vraiment sur la corde avec les The Last of Us, espérons que cette édition Complete soit la dernière. Pour rappel, Naughty Dog développe actuellement Intergalactic: The Heretic Prophet, sans doute pas attendu avant 2027. Si les lithographies et le steelbook ne vous intéressent pas, vous pouvez retrouver The Last of Us Part I à 52 € et The Last of Us Part II Remastered à 46,65 € sur Amazon, ce qui fait un total de 98,65 €.

