OD : un gros studio montréalais aurait aidé Hideo Kojima

Nous ne connaissons pas encore vraiment OD, le prochain jeu de Kojima Productions. Dévoilé lors des Game Awards 2023, le jeu d'horreur mettra en scène Sophia Lillis et Hunter Schafer. Tout récemment, nous avons appris le décès d'Udo Kier, qui devait faire partie du casting. Si OD reste encore très mystérieux, quelques développeurs basés au Canada le connaissent apparemment très bien.

OD, développé en collaboration avec Eidos Montréal ?





La semaine dernière, Eidos Montréal subissait une nouvelle vague de licenciements. Le studio ne survit plus que grâce à ses collaborations : il épaule Obsidian Entertainment sur Grounded 2 et Playground Games sur Fable. Mais, selon les informations d'Insider Gaming, Eidos Montréal aurait participé au développement d'OD, aux alentours de l'année 2023. La collaboration se passait très bien, jusqu'à ce que Kojima Productions demande aux quelque vingt développeurs d'Eidos Montréal de quitter le Canada pour venir au Japon.

Les Canadiens préfèrent le Canada





Les employés auraient préféré rester à Montréal, ce qui a mis fin à la collaboration avec Kojima Productions sur OD. Reste à savoir dans quel domaine Eidos a apporté son expertise. Le studio est connu pour avoir développé les récents Deus Ex, le reboot de Thief, Shadow of the Tomb Raider et Marvel's Guardians of the Galaxy, et a également épaulé Crystal Dynamics sur Marvel's Avengers.

En attendant d'en apprendre davantage sur OD (aux Game Awards 2025 ?), vous pouvez retrouver Death Stranding 2: On the Beach à 57,53 € chez Leclerc.