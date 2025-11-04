Dispatch : un premier gros chiffre de ventes pour le jeu d'AdHoc Studio (ex-Telltale Games)

Après la fermeture de Telltale Games (qui a rouvert depuis), plusieurs employés ont fondé AdHoc Studio afin de développer... un jeu narratif et épisodique. Le jeune studio a lancé Dispatch, la moitié des épisodes est déjà disponible et de nombreux joueurs ont craqué pour ce jeu avec des super-héros.

Un premier chiffre de ventes pour Dispatch





AdHoc Studio vient d'annoncer que Dispatch s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en 10 jours, sur PC et PlayStation 5. Un chiffre qui devrait grimper dans les prochains jours. Le studio sortira les épisodes 5 et 6 demain, puis les épisodes 7 et 8 le 12 novembre, marquant la fin de l'histoire. De nombreux joueurs attendent sans doute l'intégralité du contenu pour acheter Dispatch, espérons qu'AdHoc Studio communique à nouveau sur les ventes dans quelques semaines.

Dispatch, c'est quoi ?





Dispatch est une comédie sur le lieu de travail de super-héros où vos choix comptent. Gérez une équipe de héros et décidez qui envoyer en intervention lors d'urgences, tout en jonglant avec les politiques de bureau, les relations personnelles et votre propre quête pour devenir un héros.

