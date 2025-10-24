Légendes Pokémon : Z-A, déjà un premier gros chiffre de ventes dévoilé

Un plan de réaménagement urbain qui rapporte des millions





La semaine dernière, The Pokémon Company et Game Freak lançaient enfin Légendes Pokémon : Z-A, un jeu pour le moment singulier puisqu'il nous enferme dans Illumis, la capitale de Kalos inspirée de Paris, et s'axe principalement sur les combats en temps réel en faisant la part belle à la Méga-Évolution. En tant que fan de la licence, difficile d'y échapper sur les réseaux sociaux et certains mèmes ont d'ailleurs rapidement émergé. Après sept jours de commercialisation, un point a donc été fait (en japonais) et nous apprenons qu'il s'est écoulé 5,8 millions de copies ! Cela confirme déjà une chose : la licence se porte toujours aussi bien, car il n'est pas donné à tous les développeurs d'atteindre un tel nombre aussi vite, voire même dans toute la vie de leur jeu.

Un moins bon lancement que ses prédécesseurs





Aussi énorme cette donnée puisse paraître, nous sommes tout de même loin de l'effervescence du lancement de Pokémon Écarlate et Violet avec ses 10 millions d'exemplaires en trois jours, quand bien même la qualité technique n'était pas au rendez-vous. Évidemment, il serait un peu injuste de simplement le comparer au duo de la 9G qui avait pour lui l'attractivité de ses nouvelles créatures. Pour autant, Légendes Pokémon : Z-A n'a pas non plus dépassé Légendes Pokémon : Arceus et ses 6,5 millions en une semaine. Reste à voir quelle sera l'évolution sur la durée, surtout avec les fêtes de fin d'année qui approchent.

Là où nous pouvons être davantage surpris, c'est que le communiqué mentionne que près de la moitié de ces 5,8 millions d'exemplaires ont été vendus sur Switch 2. Compte tenu du fait que la cartouche de la NS2 Edition permet d'y jouer sur les deux appareils, il serait intéressant de savoir si ce facteur a joué ou si seuls les possesseurs de la nouvelle console font partie du lot.

