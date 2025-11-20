Resident Evil Survival Unit : un premier gros chiffre et un code promo pour des bonus gratuits

Aniplex Inc. a annoncé aujourd'hui que Resident Evil Survival Unit, le nouveau jeu de stratégie mobile développé en collaboration avec JOYCITY Corporation, a dépassé le million de téléchargements cumulés dans le monde depuis son lancement officiel le 18 novembre 2025. Le jeu de stratégie de survie et d'horreur connaît un succès croissant dans 151 pays et région.

Un lancement très réussi pour Resident Evil Survival Unit





Lors de son lancement, Resident Evil Survival Unit s'est hissé en tête du classement des applications gratuites de l'App Store dans plus de 15 pays et régions, dont le Japon, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, et s'est classé n° 2 parmi toutes les applications gratuites aux États-Unis. Depuis sa sortie, le titre a continué à connaître un fort succès mondial sur plusieurs marchés.

Basé sur la licence emblématique de Capcom, Resident Evil Survival Unit offre une nouvelle vision ainsi qu'une expérience plus stratégique faite pour jouer sur téléphone. Le jeu mélange l'accessibilité du jeu mobile avec la profondeur d'un véritable jeu de stratégie, permettant aux joueurs du monde entier de se connecter et de s'affronter dans une nouvelle aventure sur le thème de la survie.

Un code promo pour des bonus gratuits





Pour célébrer cette étape importante, tous les joueurs recevront une récompense spéciale dans le jeu. En saisissant le code promotionnel « 1M SURVIVORS » sur le site officiel d'échange de codes promotionnels, les joueurs pourront obtenir leur récompense.

Bien évidemment, les fans attendent surtout Resident Evil Requiem. La date de sortie du jeu est fixée au 27 février 2026. Vous pouvez le précommander à 59,99 € chez Leclerc.

