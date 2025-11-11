PS5 : un point sur les ventes de jeux et consoles au 30 septembre 2025 et un premier gros chiffre pour Ghost of Yōtei

Les ventes de PS5 du 1er juillet au 30 septembre 2025





Si un State of Play Japan aura lieu ce mardi soir, c'est l'habituel bilan financier de Sony dans son ensemble qui a d'ores et déjà eu lieu, nous livrant comme à chaque fois son lot de gros chiffres pour le segment G&NS. Alors, quoi de neuf pour ce 2e trimestre de l'année fiscale en cours (FY2025) du géant japonais ?

Sur ces trois mois, 3,9 millions de PS5 ont donc été vendues en sell-in (principalement auprès des revendeurs), soit à nouveau une augmentation de 100 000 unités par rapport à la même période l'an dernier. Comme quoi, les changements de tarif opérés au printemps dans certains territoires puis en août aux États-Unis n'ont pas freiné les joueurs. Au total, la console totalise désormais 84,2 millions d'exemplaires distribués.

Et, oui, c'est plus faible que les 4,54 millions de Switch 2 du côté de Nintendo, qui bénéficie de l'effet de nouveauté et ne joue pas sur le même tableau. À l'approche de son cinquième anniversaire, la performance est tout de même à saluer. Et justement, Lin Tao a déclaré que la PS5 est « seulement au milieu de son voyage » et que Sony compte bien continuer à étendre sa base de joueurs. Cela ne veut toutefois pas dire que la génération s'éternisera.

Les ventes de jeux PS5 et PS4 au 30 septembre 2025





Côté software, toujours sans distinction entre les titres PS5 et PS4, ce sont 80,3 millions de jeux qui ont été vendus sur ces trois mois, soit 2,6 millions de plus qu'à la même période l'an dernier. Death Stranding 2: On The Beach étant paru fin juin, il va sans dire qu'il a dû continuer à se vendre cet été.

D'ailleurs, la part des first-party s'élève à 6,3 millions de copies (environ 7,8 % du total), soit 1 million de plus par rapport à la même période en 2024. En termes de ratio, c'était tout de même mieux lors du premier trimestre (environ 10,5 %). Et comme pour ce dernier, 40 % des revenus liés aux productions first-party sont dus aux jeux live-service. Helldivers 2 se porte extrêmement bien, ayant attiré de nouveaux joueurs sur Xbox Series X|S, tout en augmentant l'engagement de la communauté pré-existante.

Quant au dématérialisé, il représente 72 % des ventes. Le rapport pourrait faire penser à une diminution, mais il n'en est rien, au contraire, puisque cela équivaut à environ 57,8 millions de jeux contre 54,7 millions précédemment (Q1 FY2025).

Un premier gros chiffre de ventes pour Ghost of Yōtei





Bien qu'il ne soit sorti que le 2 octobre et ne rentre donc pas en ligne de compte des données précédemment indiquées, Ghost of Yōtei est tout de même mentionné. En effet, au 2 novembre 2025, donc en un mois, il s'est vendu à 3,3 millions d'unités (sell-through) ! Il est donc pour le moment bien parti pour marcher dans les pas de son prédécesseur, qualifié comme lui de « succès majeur ». Il ne faut toutefois pas s'attendre à ce qu'il fasse aussi bien sur la durée, puisque Ghost of Tsushima était ressorti sur PS5 avant d'arriver sur PC après son lancement initial sur PS4 en 2020. L'an prochain, il aura droit à son multijoueur Ghost of Yōtei Legends.

Un PSN toujours constant





Quant au PlayStation Network, le nombre nombre d'utilisateur mensuel s'est élevé à 119 millions, soit 3 millions de plus que durant l'été 2024, mais 4 millions de moins qu'au trimestre précédent. Globalement, cela ne bouge donc pas trop.

Des pertes en partie dues à Bungie





Sans trop rentrer dans les détails, si les ventes globales du segment G&NS sont en hausse de 41,6 milliards de yens par rapport à Q2 FY2024 grâce aux jeux et services, le profit d'activité (operating income) est lui en baisse de 18,5 milliards de yens. L'une des raisons a attiré notre attention, puisqu'il mentionné la chose suivante :

Comptabilisation de la dépréciation d'une partie des actifs incorporels et autres actifs de Bungie, Inc. en lien avec Destiny 2 (31,5 milliards de yens).

Il a d'ailleurs été dit que les ventes et le taux d'engagement des joueurs sur Destiny 2 n'ont pas atteint les attentes que Sony avait à l'époque de l'acquisition du studio... Compte tenu de la situation actuelle du jeu, ce n'est absolument pas une surprise.

Les autres pertes liées à des corrections de coûts de développement ne sont elles que de 18,3 milliards de yens. Sans cela, il y aurait eu une augmentation de 23 % (YoY). Nous apprenons également via les prévisions pour le reste de l'année fiscale qu'il y a une diminution du déficit lié au hardware, sous-entendant que la PS5 reste vendue à perte.

