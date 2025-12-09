Perfect Dark : le réalisateur du jeu annulé et le directeur du studio rejoignent un gros éditeur

En juillet dernier, Microsoft a de nouveau licencié des milliers d'employés. Le géant américain a notamment renvoyé du personnel chez Xbox, fermant The Initiative et annulant ainsi Perfect Dark. Le reboot était en développement depuis plusieurs années chez The Initiative et Crystal Dynamics. Take-Two Interactive, intéressé par le projet, a même tenté de le sauver, mais aucun accord avec Xbox n'a été trouvé.

Take-Two recrute les directeurs de The Initiative et Perfect Dark





Quelques semaines plus tard, voilà qu'une nouvelle information tombe. Take-Two Interactive a embauché Darrell Gallagher et Brian Horton, les directeurs de The Initiative et du jeu Perfect Dark, afin de fonder un tout nouveau studio dans sa branche 2K Games. Une information dévoilée par Jason Schreier, mais pour l'instant, c'est tout ce que nous savons. Aucun nom de studio n'a été dévoilé, et rien ne dit sur quoi les deux hommes vont travailler.

Qui sont Darrell Gallagher et Brian Horton ?





Avant de fonder The Initiative, Darrell Gallagher a été responsable du développement chez Activision, travaillant notamment sur Destiny 2, Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy, plusieurs jeux Call of Duty et Sekiro: Shadows Die Twice. Avant cela, il est passé chez Crystal Dynamics et Square Enix pour œuvrer sur des jeux Tomb Raider, Hitman, Just Cause ou encore Deus Ex. De son côté, Brian Horton a travaillé chez Insomniac Games (Marvel's Spider-Man et Miles Morales), Infinity Ward (Call of Duty: Modern Warfare) ou encore Crystal Dynamics (Rise of the Tomb Raider). Autant dire que les deux hommes se connaissent bien depuis de longues années et, si Take-Two Interactive y met les moyens financiers, ce nouveau studio 2K devrait développer des jeux AAA.

