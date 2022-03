Perfect Dark : des départs en masse chez The Initiative, la faute à Crystal Dynamics

Lors des Game Awards 2020, Microsoft a dévoilé Perfect Dark, reboot de la célèbre franchise de FPS de Rare, mais au développement, nous retrouverons le jeune studio The Initiative, qui avait recruté des vétérans de l'industrie les mois précédant l'annonce. Mais depuis, Crystal Dynamics, développeur des récents Tomb Raider, est venu prêter main-forte à The Initiative. Et visiblement, il fait un peu plus que donner un coup de main.

Comme le rapporte VGC, LinkedIn est bourré d'informations très intéressantes sur l'état de The Initiative, qui n'est pas au mieux de sa forme. L'année dernière, il a perdu au moins 34 développeurs, dont le directeur du jeu Dan Neuburger, le directeur du design Drew Murray, le lead level designer Chris O'Neill, le constructeur principal du monde Jolyon Myers, deux senior system designers, trois anciens designers de God of War et plus récemment les scénaristes principaux, le directeur technique, le directeur technique artistique, le lead gameplay engineer, le responsable de l'animation ou encore le responsable Qualité & Assurance. Une véritable hécatombe, The Initiative ne compte désormais plus qu'une cinquantaine d'employés, il n'en a recruté que 12 l'année dernière et trois postes sont encore vacants.

Ces départs à la chaîne ont donc débuté après l'arrivée de Crystal Dynamics sur le développement de Perfect Dark, et d'après les informations recueillies par VGC, le studio prendrait bien plus d'importance que prévu dans la création du jeu. D'anciens développeurs de The Initiative évoquent une perte de liberté créative et un processus de création ralenti par ces départs « rapides et furieux ». Par ailleurs, l'équipe se plaint de Darrell Gallagher, directeur de The Initiative, et de Dan Neuburger, qui prennent à eux deux les décisions créatives, sans laisser de liberté aux développeurs. Désormais, Gallagher est seul à la barre et il a partagé un communiqué à VGC :

Ce n'est pas une mince tâche de construire un studio et de réinventer une franchise bien-aimée. En créant The Initiative, nous avons décidé de tirer parti des partenariats de co-développement pour réaliser nos ambitions, et nous sommes vraiment ravis de tous les progrès que nous constatons dans notre relation avec Crystal Dynamics. Dans ce voyage, il n'est pas rare qu'il y ait des changements de personnel, en particulier pendant une période de bouleversements mondiaux au cours des deux dernières années, et il y a encore beaucoup de travail devant nous pour offrir une fantastique expérience Perfect Dark à nos joueurs. Nous souhaitons le meilleur à tous nos anciens collègues, et j'ai confiance en l'équipe que nous avons en place, les nouveaux talents qui nous rejoignent, et nous avons hâte d'en partager plus avec les fans.

D'après les développeurs interrogés par VGC, tous sont d'accord pour dire que ce management compliqué, la présence de Crystal Dynamics et les départs de l'équipe vont grandement affecter le développement de Perfect Dark, qui ne devrait pas voir le jour avant plusieurs années. Coup dur pour les fans...