Perfect Dark : un studio très connu va aider The Initiative au développement, la sortie clairement pas pour tout de suite

Clairement pas fan des dernières productions de Crystal Dynamics (Rise et Shadow of the Tomb Raider, Avengers) donc pas rassuré personnellement. J'espérais qu'avec les beaux noms dans ce nouveau studio (The Initiative) je sois un peu hypé au fur et à mesure des annonces de leur projet mais entre l'annonce d'un reboot de licence, et la collaboration avec un studio que je n'apprécie que peu, je jugerais sur pièce mais ils partent pas gagnant pour l'instant.