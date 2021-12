Embracer Group : pour Noël, l'ogre suédois s'offre Dark Horse Media, Perfect World Entertainment et d'autres studios

Nous n'allions pas finir l'année 2021 sans de nouvelles acquisitions d'Embracer Group ? La société suédoise qui a racheté des dizaines et des dizaines de studios majeurs et mineurs pour étendre son empire ces dernières années vient d'annoncer l'acquisition de nouvelles entreprises.

La plus grosse, c'est Perfect World Entertainment, avec ses divisions PWE Publishing et Cryptic Studios, qui appartenaient avant au groupe chinois Perfect World dont l'avenir est désormais bien trouble. Embracer a payé 125 millions de dollars pour s'offrir les 237 employés basés en Californie à qui nous devons le développement de Neverwinter et Star Trek Online, ou encore l'édition de Remnant: From the Ashes (disponible à partir de 23,43 € sur Amazon.fr) et des Torchlight.

Malgré l'échec de Magic: Legends, le spécialiste des MMO va donc bien continuer à exister et sa branche dédiée à l'édition prévoit même de sortir 6 titres d'ici 2024, dont un dès l'année prochaine. Il opérera d'ailleurs sous l'égide de Gearbox Entertainment, l'une des divisions principales d'Embracer Group.



« C'est un honneur pour nous d'accueillir ce groupe d'individus talentueux dans la famille Gearbox Entertainment. Gearbox investira dans l'avenir de Cryptic en tant que studio indépendant, dynamique et passionné par les MMO. Cet engagement est associé à un nouveau partenariat passionnant qui émergera alors que la talentueuse équipe d'édition Perfect World et leur gamme prometteuse de futurs jeux seront soutenues et renforcées par la capacité et la force de l'équipe d'édition Gearbox », a déclaré Randy Pitchford, fondateur de Gearbox Entertainment. « Faire partie de Perfect World a été un voyage incroyable et nous les remercions pour leur soutien tout au long des années. PWE est ravi de faire partie de la famille Embracer et de rejoindre Gearbox dans sa mission de divertir le monde. Nous sommes impatients d'appliquer notre vaste expérience et nos talents au profit à la fois des actionnaires et des clients du monde entier », a commenté Yoon Im, PDG de PWE.

Ensuite, nous avons Shiver Entertainment, studio basé à Miami fondé en 2012 par John Schappert et Jason Andersen, anciens directeurs d'EA Tiburon. Experts en portages et en co-développement, ils ont aidé sur Mortal Kombat 11 et ont mené la création de Scribblenauts Showdown et Scribblenauts Mega Pack. Cette petite équipe de 17 personnes sera menée par la branche Saber Interactive.

« Je n'arrive pas à croire que je puisse enfin travailler avec Schappert et Andersen – deux légendes de l'industrie basées dans ma ville natale de Miami. Avec cette acquisition, nous avons non seulement apporté une grande ressource de développement, mais nous ajoutons considérablement aux capacités de gestion de Saber. John et moi sommes prêts à étendre considérablement nos opérations en Amérique du Nord », a déclaré Matthew Karch, PDG de Saber.

Sur un autre terrain, DIGIC a aussi été racheté par Embracer. Ce gigantesque studio de plus de 400 employés est basé en Hongrie et a conçu des cinématiques, bandes-annonces et animations pour les plus grands jeux du marché. Il collaborera avec Gearbox, THQ Nordic, Coffee Stain et Koch Media, mais sera également placé dans la division de Saber Interactive.

« DIGIC est le meilleur studio d'animation au monde, point final. Ils ont travaillé sur plus de produits d'animation de jeux que n'importe quelle entreprise du secteur et ont également créé un contenu incroyable pour des partenaires de streaming tels que Netflix. DIGIC continuera à fournir des services créatifs à nos partenaires externes ainsi qu'aux studios Embracer internes à travers les groupes opérationnels. J'ai un immense respect pour Alex et je ne pourrais pas être plus heureux de l'accueillir dans la famille Embracer . Cette acquisition est précisément la raison pour laquelle j'aime ce que je fais » a déclaré Matthew Karch, PDG de Saber.

Le dernier sur la liste des courses du jour est Spotfilm Networx, expert en AVOD (Advertising-based Video on Demand). Il gère la diffusion de films et les publicités sur des plateformes souvent gratuites, comme YouTube, où il possède une vingtaine de chaînes dont Movies Select et Retroflix. Sa dizaine de salariés œuvrera pour le compte de la filiale Koch Media. Embracer n'est donc pas prêt de stopper son expansion, même au-delà du simple terrain du jeu vidéo.

Mise à jour : Embracer Group avait gardé sa plus grosse cartouche sous le coude pour sa conférence de ce matin. Il vient d'officialiser l'achat de Dark Horse Media, géant de l'édition et de la production propriétaire de plus de 300 licences. Sa branche Dark Horse Comics est connue pour ses comics The Mask et Timeboy, ses ouvrages papiers de la trempe de The Legend of Zelda: Hyrule Historia, la distribution de manga japonais comme Berserk, et plein de comics tirés de jeux vidéo, dont Overwatch et The Witcher. Sa division Dark Horse Entertainment est elle responsable de succès cinématographiques de la dimension de Hellboy, Alien vs. Predator ou The Umbrella Academy. Enfin, il possède Things From Another World, chaîne de 3 magasins et boutique en ligne autour de l'univers des comics.

« Je ne peux pas exprimer l'excitation que je ressens alors que Dark Horse entre dans ce nouveau chapitre de notre histoire. Les synergies qui existent avec le réseau d'entreprises Embracer promettent de nouvelles opportunités passionnantes non seulement pour Dark Horse, mais aussi pour les créateurs et les entreprises avec lesquelles nous travaillons. J'ai eu un certain nombre de conversations passionnantes avec le PDG d'Embracer, Lars Wingefors, et je suis très impressionné par lui et par ce que lui et son équipe ont construit. Je dois dire que l'avenir de notre entreprise n'a jamais été aussi brillant », déclare Mike Richardson, fondateur et PDG de Dark Horse.

Dark Horse Media deviendra le 10e groupe opératif d'Embracer, rien que ça. Et a priori, la nouvelle entité Dark Horse Games appartenant à Dark Horse Comics devrait mécaniquement aussi faire le voyage.