Magic: Legends, 3 mois après le début de la bêta ouverte... la fermeture définitive des serveurs annoncée

Les échecs commerciaux sont légion chez les jeux en ligne, mais nous n'avions honnêtement pas vu celui-là venir. Cryptic et Perfect World ont lancé la bêta de Magic: Legends en mars dernier sur PC, histoire de nous faire découvrir cet Action-RPG basé sur l'univers de Magic the Gathering. Le but était de le mettre à jour jusqu'à sa version finale sur ordinateurs personnels, PS4 et Xbox One à la fin de l'année.

Mais le couperet est tombé sans crier gare, Magic: Legends n'ira pas plus loin. La version commerciale ne sera jamais proposée, il n'y aura plus de mise à jour et les portages sur Steam, le PlayStation Store et le Microsoft Store n'auront pas lieu. Les serveurs resteront malgré tout ouverts jusqu'au 1er novembre 2021 pour que ceux qui sont intéressés par le free-to-play puissent faire le tour de sa version actuelle. Le directeur Steve Ricossa invoque une qualité qui n'atteint pas les exigences des développeurs : visiblement, la direction choisie n'est pas la bonne et, plutôt que s'engouffrer dans une mauvaise passe, Cryptic Studios a décidé de mettre fin au projet. L'histoire ne dit pas si d'éventuels mauvais chiffres de fréquentation ont joué dans la balance.

Seul lot de consolation : tous les achats in-game effectués depuis le lancement seront remboursés, sans condition.

Salutations, planeswalkers. C'est avec le cœur gros que nous vous annonçons que Magic: Legends fermera ses portes à la fin de sa bêta ouverte sur PC, le 1er novembre 2021. Le montant de tous les achats effectués en jeu via Arc et l'Epic Games Store vous sera intégralement remboursé. Les serveurs resteront disponibles et vous pourrez jouer jusqu'au jour de la fermeture officielle, mais la boutique (ZEN Store) sera désactivée d'ici la fin de la semaine. Tous les objets qu'elle contenait pourront désormais être achetés avec de l'Éther, la monnaie gratuite du jeu. La vision que nous avions pour Magic: Legends n'a pas été à la hauteur, mais nous sommes néanmoins fiers du chemin parcouru. Grâce à Wizards of the Coast, nous avons eu l'opportunité de mettre le Multivers de Magic: The Gathering à la portée du plus grand nombre et d'explorer de nouvelles approches de l'emblématique genre A-RPG. Nous avons appris d'importantes leçons que nous utiliserons pour améliorer les futurs efforts de développement de Cryptic. Par-dessus tout, nous souhaitons remercier tous les joueurs qui ont exploré le Multivers à nos côtés pour leur avis et leurs commentaires pendant les phases de test alpha et bêta. Nous ne serions jamais arrivés jusqu'ici sans vous ! Sincèrement, Steve Ricossa FAQ Quand est-ce que les serveurs PC de Magic: Legends fermeront, exactement ?

Les serveurs PC de Magic: Legends cesseront de fonctionner le 1er novembre 2021 à 8h00, heure française.

Qu'en est-il de Magic: Legends sur l'Epic Games Store ?

Les joueurs pourront continuer à accéder à Magic: Legends via l'Epic Games Store jusqu'à la fermeture des serveurs, le 1er novembre 2021 à 8 h, heure française.

Est-ce que Magic: Legends sortira quand même sur consoles et sur Steam ?

Non, Magic: Legends ne sera pas disponible sur Xbox, PlayStation ou Steam.

À quel contenu pourrons-nous accéder d'ici la fermeture officielle des serveurs ?

Tout le contenu du jeu, à l'exception de la boutique (ZEN Store), restera disponible. Une mise à jour implémentée dans le courant de la semaine permettra aux joueurs d'acheter tous les objets du ZEN Store contre de l'Éther, la monnaie gratuite de Magic: Legends.

Nos achats seront-ils remboursés ?

Oui. Tous vos achats seront remboursés à 100 %, qu'il s'agisse de packs tels que la Réserve du planeswalker ou de recharges de monnaie virtuelle.



Pour les achats effectués sur Arc Games avec une carte de crédit, le montant du remboursement sera automatiquement versé sur le compte en banque associé. Nous estimons le délai de traitement de cette transaction à environ 4 semaines.





Pour les achats effectués sur Arc Games avec une carte prépayée, le montant sera automatiquement converti en crédit Arc – avec 10 € supplémentaires en compensation – sur le compte Arc associé. Ce crédit peut être utilisé sur les autres jeux du client Arc. Nous estimons le délai de traitement de cette transaction à environ 4 semaines.





Pour les achats effectués sur l'Epic Games Store, chaque remboursement sera traité et versé via le moyen de paiement qui a servi à l'achat. Le traitement de ces transactions devrait avoir lieu d'ici le 14 juillet, mais la procédure complète peut prendre jusqu'à environ 4 semaines.

Magic: Legends pourrait-il revenir à la vie dans le futur ?

Il n'est actuellement pas dans nos projets de relancer Magic: Legends à l'avenir.

Un titre de plus à rajouter sur la longue liste des échecs commerciaux. Mais au moins, Cryptic Studios semble garder le moral et avoir les moyens de rebondir.