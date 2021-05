Magic: Legends, le Pyromancien et l'Acte IV ajoutés par le premier patch majeur du free-to-play

Magic: Legends ne sortira officiellement sur PC, PS4 et Xbox One que courant 2021, mais avant cela Cryptic Studios laisse qui le veut s'essayer au free-to-play avec une bêta ouverte longue durée, qui conservera la progression des joueurs. Elle est ouverte à tous sur ordinateurs personnels depuis mars dernier et accueille cette semaine sa première mise à jour majeure.

Elle apporte avant toute chose le Pyromancien, une classe inédite portée vers les sorts de feu, qui peut être débloquée gratuitement pour toute connexion avant le 24 mai. Après cela, pas de panique, il pourra être obtenu via le Passe de Combat actuel et les suivants. Est également introduite la suite de l'histoire avec l'Acte IV, Sur la piste des réponses, qui nous emmène sur la trace d'une mystérieuse Planeswalker à Bénalia. Ajoutez à cela des optimisations des performances et des fonctionnalités supplémentaires, décrites ci-dessous, et vous obtenez une première avancée sympathique vers la 1.0.

Acte IV (Histoire) : Sur la piste des réponses - Une entité oubliée qui œuvrait dans l'ombre est sur le point de s'éveiller. La mystérieuse planeswalker que vous avez pourchassée à travers les plans a été repérée à Bénalia, et Ral Zarek demande votre aide pour l'affronter et enfin obtenir des réponses.

- Une entité oubliée qui œuvrait dans l'ombre est sur le point de s'éveiller. La mystérieuse planeswalker que vous avez pourchassée à travers les plans a été repérée à Bénalia, et Ral Zarek demande votre aide pour l'affronter et enfin obtenir des réponses. Nouvelle classe : Pyromancien - Maîtres de la furie sans bornes du mana rouge, les Pyromanciens sont des têtes brûlées qui envoient un déluge de feu à distance, embrasant le champ de bataille.

- Maîtres de la furie sans bornes du mana rouge, les Pyromanciens sont des têtes brûlées qui envoient un déluge de feu à distance, embrasant le champ de bataille. Amélioration des performances - L'équipe de développement a procédé à des optimisations de l'environnement et du code pour améliorer la fréquence d'affichage et la compatibilité sur de nombreuses configurations matérielles.

- L'équipe de développement a procédé à des optimisations de l'environnement et du code pour améliorer la fréquence d'affichage et la compatibilité sur de nombreuses configurations matérielles. Nouvelles fonctionnalités - La mise à jour d'aujourd'hui inclut de nombreuses améliorations de l'expérience de jeu tels qu'un système de file d'attente aléatoire pour accéder plus rapidement au contenu coopératif, de nouvelles modifications du tutoriel accélérant l'accès aux options de personnalisation et de construction de deck pour les nouveaux personnages, diverses optimisations des systèmes de groupe et de discussion, et bien plus encore.

Magic: Legends est disponible en téléchargement gratuit sur la boutique d'Arc Games et sur l'Epic Games Store.