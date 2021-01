Magic: Legends, du gameplay et une date pour la bêta ouverte de l'Action-RPG multijoueur avec des cartes

La licence Magic: The Gathering est connue de tout le monde ou presque, mais peu sont ceux qui ont vraiment osé se lancer dans la collection et l'utilisation compétitives de cartes (disponibles sur Amazon.fr). Plusieurs adaptations en jeu vidéo existent, mais Perfect World veut renouveler le genre avec un Action-RPG pensé pour le jeu en coopération en ligne, avec plusieurs classes jouables.

Tout le gameplay tournera autour de cartes spéciales associées à des sortilèges : ceux de mana blanc serviront à soigner, les bleus à piéger le terrain, les noirs à drainer de l'énergie ou réveiller les morts, les rouges aux dégâts élémentaires et les verts aux invocations. Si vous voulez en apprendre plus sur les bases du système de combat et de la construction de deck, IGN a diffusé une vidéo explicative commentée par le design lead Adam Hetenyi.

L'autre bonne nouvelle de la semaine, c'est celle du passage en bêta ouverte de Magic: Legends sur PC ! Nous avons rendez-vous avec le free-to-play le 23 mars 2021, et si tout se passe bien, il restera accessible et gratuit jusqu'à son lancement en version 1.0. Des versions PS4 et Xbox One sont aussi prévues pour le jeu, qui bénéficiera pour rappel de contenu payant au travers d'un système de Battle Pass.