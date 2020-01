Magic: Legends, premières classes, année de sortie et informations sur le MMO qui n'en est pas un

La première approche aura finalement lieu assez vite pour Magic: Legends, le MMOARPG free-to-play de Cryptic Studios officialisé aux Game Awards 2019.

La bêta promise dès cette révélation surviendra en effet au printemps 2020, et vous pouvez toujours vous y inscrire via le site officiel. Elle permettra notamment d'essayer deux classes de Planeswalkers présentées en images : le Mage et le Géomancien. Nous pouvons les retrouver en images, mais les avons déjà vues dans la bande-annonce de gameplay diffusée par GameInformer, désormais disponible en français.



Froids et calculateurs, les Mages de l'esprit sont l'intelligence personnifiée. Grâce à leurs pouvoirs psychiques et télékinétiques, ils peuvent combattre à distance, contrôler les projectiles et neutraliser les adversaires les plus tenaces en les plongeant dans un profond sommeil ou en les retournant contre leurs alliés. Stephen Ricossa, producteur exécutif de Magic: Legends, déclare : « Toute l'équipe a été profondément touchée par l'accueil que les gamers et les fans de Magic: The Gathering ont offert à Magic: Legends lors de son annonce le mois dernier. Nous avons aujourd'hui le plaisir de révéler un aperçu de ce qui rend ce jeu absolument unique. Nous sommes impatients de voir les joueurs incarner un planeswalker et apprendre de puissants sorts afin d'affronter les plus dangereux adversaires du Multivers. »

Côté gameplay d'ailleurs, le communiqué en dit un peu plus sur ce jeu de rôle et d'action en ligne où nous devrons sauver le Multivers. Cinq classes seront jouables dans des combats en temps réel entre stratégie sur le terrain et tactique en amont, lors de la confection d'un deck depuis lequel nos sorts seront aléatoirement tirés. Ceux-ci pourront être collectés tout au long de l'aventure, et améliorés grâce à des fragments de pouvoir. Malgré son appellation de « MMO », Magic: Legends pourra seulement être arpenté « en solitaire ou avec un ou deux autres Planeswalkers » : il semblerait que le « massivement » devançant le mot multijoueur dans l'acronyme soit un peu surfait, et que nous ayons plutôt à faire à un Action-RPG à la Diablo, ce qui n'entache pas ses ambitions.

Pour la sortie complète de Magic: Legends, il faudra malheureusement être un peu plus patient, car il paraîtra sur PC, PS4 et Xbox One en 2021.