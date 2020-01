Magic: Legends, le gameplay du MMORPG entre jeu de cartes et Diablo-like dévoilé en vidéo

De Magic: Legends, le MMORPG signé Cryptic Studios, nous ne connaissions finalement que le nom et une cinématique, présentée aux Game Awards 2019.

Les informations vont pleuvoir dès ce mois-ci grâce à GameInformer. Le jeu de Cryptic Studios fait la une du numéro de février 2020 du mensuel, ce qui nous permet déjà d'apprécier une belle illustration inédite. Les journalistes en ont aussi profité pour dévoiler de toutes premières scènes de gameplay, et pour faire le point sur les mécaniques centrales de l'Action-RPG en ligne.

Il s'appuiera fortement sur l'univers et les codes de Magic : L'Assemblée, car nous devrons former des decks de douze cartes, jouer à un instant T avec quatre cartes actives, et combiner les bonus, sorts et invocations pour remporter nos batailles. Les combats prendront tout de même la forme d'affrontements dynamiques avec des Planeswaker personnalisables et une vue aérienne façon Diablo.

Magic: Legends est prévu pour 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et vous pouvez vous inscrire à la bêta via le site officiel.