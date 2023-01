Minecraft Legends : la légende est en marche avec une date de sortie et du gameplay en PvP

Après Minecraft Dungeons, la franchise prévoit de se décliner en jeu d'action tactique avec Minecraft Legends. Le titre nous proposera ainsi de nombreux niveaux durant lesquels nous devrons préparer notre arsenal et nos ressources, regrouper des alliés et défier des mobs en partant à l'assaut d'un portail ennemi, dans le cadre d'une campagne solo ou coopérative et d'un mode PvP.

Nous savions depuis quelques mois que le lancement aurait lieu au printemps, et alors que la saison approche à grands pas, une nouvelle présentation du jeu de Mojang et Blackbird Interactive a eu lieu au Xbox & Bethesda Developer_Direct. Elle s'est concentrée sur les folles possibilités du mode 4v4, où nous pourrons partir à la recherche de trésors, affronter des Pinglings et construire une forteresse pour préparer notre offensive et notre défense. Tout le sel de l'expérience viendra du fait qu'il faudra jauger notre temps entre l'attaque du fort adverse et la gestion et l'optimisation de nos ressources dans nos tranchées, comme nous l'expliquent les développeurs avec plusieurs exemples.

Pendant l’évènement, nous avons pu faire la rencontre de quelques membres de l’équipe de Mojang Studios et Blackbird Interactive travaillant sur le jeu, qui nous en ont dit plus sur ce qui nous attend, en détaillant notamment la dimension compétitive de leur création. Car en plus d’une campagne scénarisée dans laquelle vous devrez défendre l’Overworld d’une invasion de Piglins, vous pourrez également profiter de combats en 4 contre 4 et affronter vos amis, vos ennemis, ou quiconque se trouverait entre les deux.

Comme tous les jeux de Mojang, Minecraft Legends sera multiplateforme, et est donc prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Sa date de sortie vient au passage d'être fixée au 18 avril 2023, et il sera bien évidemment compris dans le Game Pass dès son lancement. Il sera disponible en édition standard ou Deluxe, avec un pack d'apparences exclusif.