Minecraft Legends : un jeu d'action stratégique dans l'univers du jeu culte annoncé pour 2023 !

Après feu Minecraft Earth et le dungeon crawler coopératif Minecraft Dungeons, le phénomène Minecraft va avoir droit à un nouveau spin-off. Il s'appelle Minecraft Legends, sera développé par Mojang et Blackbird Interactive (Homeworld), et prendra la forme d'un jeu d'action stratégique, un genre encore inexploré pour la franchise.

Il nous fera de nouveau explorer l'Overworld, terre aux nombreux biomes et aux ressources variées. Le territoire est désormais menacé par une invasion de Piglins, nous obligeant à prendre les armes avec réflexion pour les repousser.

Aujourd’hui, lors du Xbox & Bethesda Games Showcase, Mojang Studios a dévoilé Minecraft Legends, un tout nouveau jeu d’action stratégique développé en partenariat avec Blackbird Interactive, qui sortira en 2023. Minecraft Legends vous transporte dans l’univers de Minecraft d’une nouvelle manière amusante, et vous laisse diriger vos alliés dans d’épiques batailles pour défendre l’Overworld. Dans Minecraft Legends, vous découvrirez un pays à la fois familier et mystérieux, riche de biomes luxuriants et de ressources inestimables. Mais ces terres magnifiques sont en proie à un changement terrible : l’invasion des piglins a commencé et menace de corrompre l’Overworld. À vous de vous faire des amis inattendus, dont certains que vous reconnaîtrez si vous avez joué à Minecraft, pour former de précieuses alliances et mener des combats stratégiques contre les envahisseurs venus du Nether. Le titre vous proposera une campagne remplie de surprises pour les néophytes comme pour les vétérans de Minecraft. Si vous aimez jouer avec vos amis, vous pourrez profiter de la campagne en coopération en ligne ou du multijoueur compétitif, nous vous en dirons plus sur ce dernier au cours de l’année. Pour vous proposer notre version d’un jeu d’action stratégique, nous savions qu’il nous fallait collaborer avec une équipe capable de donner vie à Minecraft Legends de la meilleure des manières. Nous sommes heureux de travailler avec Blackbird Interactive, une équipe de développement disposant d’un palmarès impressionnant dans le genre du jeu de stratégie.

Minecraft Legends sortira en 2023 (normalement au premier semestre, tous les jeux présentés durant le Xbox & Bethesda Games Showcase devant paraître d'ici 12 mois), sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. Il sera inclus dans le Game Pass, et aura aussi droit à sa version Steam pour les intéressés.