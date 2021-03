Magic: Legends détaille son système de difficulté en vidéo

Magic: Legends entrera en bêta ouverte dans quelques jours, il s'agit pour rappel d'un jeu de rôle et d'action jouable en solo ou en coopération dans l'univers de Magic : L'Assemblée, avec évidemment un système de cartes pour lancer des sorts magiques. En attendant le lancement de l'open beta, Perfect World Entertainment et Cryptic Studios partagent une nouvelle bande-annonce :

Cette nouvelle vidéo de Magic: Legends s'attarde sur le système de difficulté. Les joueurs auront accès à quatre niveaux différents, allant de Normal à Maître, à débloquer avec des paliers de progression. Plus la difficulté est élevée, plus les ennemis seront puissants, il faudra donc adapter sa stratégie et son deck, ce qui changera pas mal la manière de jouer à Magic: Legends. Les développeurs en profitent pour parler des modificateurs du monde, des enchantements que les joueurs pourront régler pour ajuster le gameplay et profiter d'une expérience personnalisée.

Magic: Legends sera disponible en bêta ouverte à partir du 23 mars 2021, sur PC uniquement, et des versions pour PlayStation 4 et Xbox One arriveront plus tard. Vous pouvez retrouver un pack de six boosters de Magic : L'Assemblée à 20,99 € sur Amazon.