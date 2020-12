Perfect Dark : le reboot exclusif à Xbox par The Initiative enfin confirmé par une superbe cinématique !

L'équipe de The Initiative impressionne déjà par les talents qu'elle a réussi à rassembler. Malheureusement, cette société intégrée aux Xbox Game Studios ne nous avait pas encore révélé l'exclusivité Xbox sur laquelle elle planchait. Mais ça, c'était avant les Game Awards 2020.

The Initiative a enfin levé le voile sur un « un jeu d'éco science-fiction » prenant place dans un « futur sombre ». Et c'est avec une cinématique alléchante qu'il a été présenté, jusqu'à ce que son nom apparaisse : Perfect Dark ! Oui, les rumeurs avaient vu juste, nous aurons bien droit à un reboot de la franchise, qui veut à la fois respecter les codes du jeu d'infiltration avec des gadgets et apporter une saveur et une modernité inédites.

Perfect Dark n'a pas encore de période de sortie officielle, et n'a pas non plus précisé les consoles sur lesquelles il sortira, mais une parution sur Xbox Series X et S et PC parait acquise.