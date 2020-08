The Initiative : Microsoft continue son recrutement de gros noms du jeu vidéo

La firme de Redmond continue d'augmenter ses effectifs. Après un artiste de Santa Monica, c'est au tour de développeurs de Square Enix et de Bungie de rejoindre le nouveau studio de Microsoft, The Initiative. Par exemple, le directeur de Shadow of the Tomb Raider et Marvel’s Avengers, Remi Lacoste, a rejoint le navire en tant que directeur expérimental.

Autre gros nom, Christine Thompson, l'ancienne responsable narrative de Destiny 2 s'est également jointe au studio comme nouvelle responsable de la scénarisation. Cette volonté de la part de Phil Spencer de recruter des développeurs ayant travaillé sur des « triple A » prouve qu'il veut se forger une boîte de développement extrêmement compétente qui saura contrer les futures grosses productions de son éternel rival japonais.

Pour information, Microsoft s'est également opposé à Apple afin que la marque à la pomme ne prive pas une grande partie des développeurs de l'Unreal Engine.