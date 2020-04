The Initiative : des gadgets et caméras de surveillance dans la prochaine exclusivité Xbox, vers un remake de Perfect Dark ?

Dans l'océan de studios appartenant désormais à Xbox, il y a The Initiative, une équipe fondée en 2018. Nous ne connaissons pas encore son premier jeu, à moins qu'il y en ait plusieurs, mais une chose est sûre : les créateurs qui sont à sa tête sont tous des pointures du milieu.

Nous pouvons espérer que son tout premier projet sera présenté avec le line-up de la Xbox Series X pour devenir une exclusivité majeure de la nouvelle console, même si une sortie en simultanée sur PC serait aussi à prévoir. Et il se pourrait que nous ayons découvert quelques informations sur son contenu par le biais de Christopher Ng, directeur technique chez The Initiative de juillet 2019 à février 2020, qui en a un peu trop dit sur son travail à ce moment-là sur LinkedIn.

Ce responsable aurait ainsi développé une expérience sur Unreal Engine 4 pour le studio à Los Angeles, avec des objets interactifs comme des portes, des décors destructibles, des interrupteurs et plus encore. Plus intéressant, il aurait designé et conçu plusieurs armes et gadgets, et même un « système de caméras de surveillance » pour ce fameux projet non annoncé.

Il n'en a pas fallu plus pour que les joueurs imaginent déjà un remake/reboot de Perfect Dark, le jeu culte de Rare paru en 2000. Les technologies futuristes sont en effet au cœur du titre, et la vidéosurveillance est un élément certes plus mineur de l'expérience, mais bien présent. Cela fait plusieurs années que la communauté espère une modernisation de l'aventure, et même Phil Spencer avait laissé entendre qu'il était pour. The Initiative pourrait néanmoins plancher sur toute autre chose, comme une nouvelle licence, alors toutes les hypothèses sont permises.