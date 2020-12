Perfect Dark : découvrez la dream team issue de blockbusters à succès aux commandes de cette exclusivité Microsoft

Depuis des mois, nous savions que The Initiative, studio fondé par Microsoft, s'était constitué une équipe de rêve via les annonces de certains grands noms du jeu vidéo. Aujourd'hui, nos confrères de VGC nous permettent d'y voir un peu plus clair sur le casting au chevet de Perfect Dark qui a récemment été annoncé.

Nous apprenons ainsi que Daniel Neuburger, qui était directeur sur la série Tomb Raider, officie au même poste sur le projet exclusif aux machines de la marque. Il est épaulé par Drew Murray, qui était le concepteur principal de Sunset Overdrive d'Insomniac Games. Les grands noms ne s'arrêtent pas là, car nous retrouvons également Chris O’Neill et Brian Westergaard qui ont tous deux travaillés sur les God of War. Eric Persson, ancien concepteur principal de la série Battlefield de Dice, est le directeur artistique associé de Perfect Dark.

Pour être sûr de n'oublier personne dans la longue liste de noms prestigieux œuvrant au retour sur le devant de la scène de la franchise de Rare, voici le casting complet mis à jour par nos confrères :

Darrell Gallagher, studio head (Activision, Square Enix) ;

Annie Lohr, recruteur (Respawn, Treyarch) ;

Daniel Neuburger, game director (Tomb Raider series) ;

Drew Murray, lead designer (Sunset Overdrive) ;

Christian Cantamessa, cinematics director (Red Dead Redemption) ;

Brian Westergaard, director of production (God of War, licence Tomb Raider) ;

Blake Fischer, director of narrative (Xbox) ;

Christine Thompson, narrative lead (Destiny 2) ;

Maxwell Morrison, QA lead ;

Chris O’Neill, lead level designer (God of War, Metal Gear Online) ;

Robert Ryan, senior systems designer (Motive, Naughty Dog) ;

Justin Perez, senior systems designer (Star Wars Jedi: Fallen Order) ;

Kurt Loudy, senior systems designer (id Software) ;

Ian Miller, senior designer (God of War) ;

Kai Zheng, principal level designer (God of War) ;

Ray Yeomans, senior designer (God of War, licence Tomb Raider) ;

Jolyon Myers, principal world builder (Infinity Ward) ;

Nigel Loster, gameplay designer (The Coalition) ;

Daniel Steamer, lead technical designer (Crystal Dynamics) ;

Cristian Guzman, associate technical designer ;

Joey Tan, associate technical designer (Insomniac) ;

Tom Sherpherd, technical director (GTA V, Red Dead Redemption 2) ;

William Archbell, technical director (Riot Games, 343 Industries) ;

Christopher Ng, technical designer (Survios) ;

Cristian Guzman, associate technical director ;

Ben Diamond, lead systems engineer (Respawn, God of War III) ;

Cesar Castro, senior software engineer (EA Sports UFC, FIFA) ;

Hawar Doghramachi, senior graphics engineer (Naughty Dog) ;

Robert Marr, lead gameplay engineer (Cryptic Studios) ;

Anthony Silva, senior engineer ;

Yuka Murata, software engineer ;

Stephen Clayburn, principal lead online services engineer ;

Johal Gow, senior producer (Treyarch) ;

Victoria Miller, producer (PlayStation) ;

Irma Ward, associate producer ;

Jonathan Chavez, associate producer (Treyarch) ;

Ryan Duffin, gameplay animation director (BioWare, DICE) ;

Lee Davis, lead gameplay animator (Naughty Dog) ;

Jason Priest, lead artist (Insomniac) ;

Eric Persson, associate art director ;

Ryan Trowbridge, tech art director (Bend Studio) ;

Matt Corcoran, principal character artist (Jurassic World movie) ;

Sze Jones, principal character artist (Tomb Raider, Uncharted 4) ;

Tyler Thornock, principal technical animator (Naughty Dog) ;

Giovanni Martinez, senior environment artist (Insomniac) ;

Justin Walters, senior environment artist (Avalanche) ;

Pasquale Scionti, senior environment/lighting artist ;

Allyson Smyth, environment artist (DICE) ;

Sarah Swenson, environment artist (Naughty Dog) ;

Jaime Molina, environment artist (Infinity Ward) ;

Patrick Ward, 3D environment artist (Nexon) ;

Fabian Elmers, senior tech artist ;

Richard Burns, UI/UX lead (licence Forza Horizon) ;

Branford Williams, principal production designer (Daybreak) ;

Oliver Guiney, concept artist (Black Ops 4) ;

Isaac Yeram Kim, concept artist (Naughty Dog) ;

Victor Chavez, senior animator (Amazon Game Studios) ;

Arlington Cruz, animator ;

Sylvia Chambers, animator (Naughty Dog) ;

Lindsey McQueeney, HR manager (Google, Crystal Dynamics).

Si ce beau monde a fini de vous convaincre de tout le potentiel qui réside dans ce nouveau projet, il n'est pas trop tard pour acquérir une Xbox Series X pour vous préparer à jouer à Perfect Dark.