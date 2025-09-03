Perfect Dark aurait pu être sauvé par cet éditeur

Perfect Dark, le FPS oublié





En juillet dernier, Microsoft licenciait des milliers d'employés et annulait plusieurs jeux, dont Perfect Dark. Le reboot avait dévoilé son gameplay l'année dernière et était développé par The Initiative, un studio ouvert pour l'occasion et... fermé après l'annulation du jeu. Cependant, Crystal Dynamics (Tomb Raider) aidait The Initiative, il a ainsi perdu un gros contrat et a été obligé de licencier du personnel la semaine dernière.

Take-Two, sauveur de Perfect Dark ?





Mais pourquoi avoir attendu plusieurs semaines avant d'effectuer ces licenciements ? Eh bien selon Bloomberg, Crystal Dynamics aurait tenté de sauver Perfect Dark en le proposant à un autre éditeur, à savoir Take-Two Interactive, derrière les GTA et Borderlands (entre autres). Take-Two aurait ainsi financé le développement et assuré la distribution du jeu, mais il devait pour cela discuter avec Xbox, qui détient toujours les droits de la franchise Perfect Dark depuis le rachat de Rare.

Un accord qui tombe à l'eau





C'est justement ce point qui aurait tout fait capoter : Take-Two et Xbox n'auraient pas réussi à trouver un accord sur la détention des droits de la licence Perfect Dark sur le long terme, mettant fin aux discussions. Crystal Dynamics a donc totalement abandonné l'espoir de poursuivre le développement de ce reboot et a licencié un nombre inconnu d'employés.

Quel avenir pour Crystal Dynamics ?





Les joueurs vont donc devoir faire une croix sur Perfect Dark et Crystal Dynamics ne peut compter que sur le prochain Tomb Raider pour survivre. Un titre développé avec l'Unreal Engine 5 et édité par Amazon Games, qui se fait toujours très mystérieux. En attendant d'en apprendre davantage, vous pouvez précommander l'édition physique de Tomb Raider IV-VI Remastered Starring Lara Croft à partir de 34,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.