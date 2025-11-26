Death Stranding 2: On the Beach sur PC, c'est pour bientôt ?

Death Stranding 2 sur PC ?





Cela fait déjà cinq mois que Death Stranding 2: On the Beach est disponible, uniquement sur PS5. Depuis, les annonces entourant l'univers de Hideo Kojima ont été multiples avec un long-métrage nommé Death Stranding Mosquito et une série baptisée Death Stranding Isolations, qui auront en commun d'utiliser l'animation. Si Kojima Productions a de son côté bien de quoi faire avec le développement d'OD et Physint, le studio n'a à priori pas dit son dernier mot concernant DS2. En effet, il devrait comme son prédécesseur devenir multiplateforme, à minima avec une sortie sur PC, désormais quasi officielle.

SIE conservera sa mainmise





Comme bien trop souvent, c'est via l'ESRB (Entertainment Software Rating Board) que l'information est apparue avec une page dédiée à une version « Windows PC ». Dans le cas de Death Stranding premier du nom, une telle déclinaison avait été officialisée avant même que ne sorte le jeu, avec une sortie survenue avec huit mois d'écart seulement. Il n'y aurait donc rien de bien surprenant à ce que Death Stranding 2: On the Beach sorte en 2026 sur ordinateur.

En revanche, un détail qui pourrait passer inaperçu est à relever, à savoir que l'éditeur n'est autre que Sony Interactive Entertainment et non pas 505 Games. Cela pourrait notamment avoir un impact sur la période d'officialisation et de lancement, en plus du fait que PlayStation Publishing LLC devrait donc être concerné.

Avec les Game Awards en approche, l'annonce pourrait survenir assez vite, les évènements organisés par Geoff Keighley ayant à de nombreuses reprises servi à mettre en avant les jeux de Hideo Kojima.

En attendant, DS2 est actuellement vendu 54,99 € chez Cdiscount et sur Amazon.

