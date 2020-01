Fallout 76 : les factions de l'extension Wastelanders présentées, une deuxième vague d'invitations sur le Serveur de Test Privé à venir

Les joueurs de Fallout 76 sont désormais dans l'attente de l'arrivée de l'extension Wastelanders, dont la principale fonctionnalité montrée dès l'E3 2019 sera de faire apparaître des PNJ humains à travers les Appalaches.

Ils seront répartis dans deux factions principales, les Colons et les Pillards, que Bethesda a pris le temps de présenter dans son habituel bulletin, avec quelques visuels à l'appui.

Fallout 76 19,49 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 19,49€. LES COLONS Sous la houlette de Paige, l'ancienne dirigeante d'un syndicat d'ouvriers du bâtiment à Washington D.C., les Colons forment un groupe de travailleurs acharnés dont la plupart sont versés dans l'art de construire et gérer une ville. Après avoir appris que les Appalaches pouvaient leur offrir un refuge loin des épreuves rencontrées dans les Terres désolées, ils décidèrent de s'y rendre dans l'espoir de trouver un havre de paix pour commencer à rebâtir. Ils s'installèrent à Spruce Knob, commencèrent à convertir les anciens bâtiments et abattirent les arbres aux alentours. Progressivement, une véritable petite ville commença à prendre forme, qu'ils appelèrent « Fondation ». Ces colons sont peut-être très doués pour manier des outils de chantier, mais n'ont pas la moindre idée des défis que vous et vos compagnons avez dû affronter dans les Appalaches au cours de cette dernière année. Vous avez probablement tout à gagner à vous rendre à leur camp pour partager votre expérience de la région avec eux et les aider dans leur effort de reconstruction.

LES PILLARDS Les pillards ne sont pas des étrangers dans les Appalaches. Autrefois, c'était même leur foyer. Après avoir appris que des étrangers occupaient désormais ces terres qui étaient autrefois les leurs, les pillards et leur chef Meg décidèrent de revenir et d'empêcher quiconque de s'emparer du territoire qui leur revient de droit... Ils ont établi leur base d'opérations dans la station spatiale écrasée, renommée « le Cratère », et les visiteurs imprévus ne devront pas s'attendre à un accueil chaleureux. Si vous souhaitez une introduction auprès de Meg et sa bande, vous devrez faire preuve d'astuce.

En vous rendant à Fondation et au Cratère, vous verrez que les lieux ont radicalement changé. Vous trouverez de nouveaux emplacements à explorer, de nouveaux vendeurs avec qui échanger, de nouveaux établis d'artisanat, et de nombreux personnages à qui parler. Cependant, vos interactions avec tous ces gens dépendront de votre réputation envers eux et la façon dont ils vous perçoivent.

La semaine prochaine, le nouveau système de Réputation sera à son tour présenté, pour toujours plus nous préparer à l'arrivée de Wastelanders, qui signera également la suppression du Raid de l'Abri 94... Pour terminer, les retours sur le Serveur de Test Privé (STP) sont visiblement positifs et il devrait donc y avoir une deuxième vague d'invitations envoyée prochainement.