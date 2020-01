Fallout 76 : l'extension Wastelanders bientôt en test privé, inscrivez-vous pour y participer

Il semblerait que l'extension Wastelanders de Fallout 76 ne soit plus loin que ça de sa sortie officielle ! Un temps prévue pour la fin d'année dernière, mais repoussée à 2020 pour être fignolée et parfaire d'autres aspects du jeu, elle va très prochainement être essayée sur le Serveur de Test Privé.

Bethesda vient d'annoncer que quelques élus pourront parcourir une version anticipée de Wastelanders à compter du 17 janvier, malheureusement uniquement sur PC, et sans possibilité de porter sa progression dans le jeu de base. Seuls quelques centaines de joueurs pourront participer, mais tout le monde peut espérer être retenu : il faut pour cela s'inscrire via le site officiel et croiser les doigts. Attention, vous n'avez que jusqu'à mardi soir pour tenter votre chance.

Fallout 76 20,2 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 20,2€. Nous souhaitons que VOUS nous rejoigniez dans les Appalaches pour la préparation à l'arrivée de Wastelanders. À partir du 17 janvier, nous inviterons un petit nombre de membres de la communauté Fallout 76 à découvrir une version anticipée de Wastelanders. Pendant cette période, nous voudrions que vous testiez le nouveau contenu, que vous nous fassiez parvenir vos commentaires et que vous signaliez les problèmes que vous aurez rencontrés sur un serveur de test privé (STP). À l'heure actuelle, nous ne cherchons que quelques centaines de joueurs pour nous rejoindre pendant ce test. Si cela signifie que tous les inscrits ne seront pas forcément sélectionnés, nous voulons nous assurer que la plupart des membres actifs et expérimentés de la communauté auront une chance de s'inscrire. Si vous jouez à Fallout 76 sur PC et que vous souhaitez vous inscrire, cliquez sur le lien ci-dessous et renseignez les détails de votre compte avant la fin de la période d'inscription qui se termine le 15 janvier à minuit (heure de Paris). Cliquez ici pour vous inscrire ! DÉTAILS IMPORTANTS SUR LE STP DE WASTELANDERS Voici quelques détails importants pour ceux qui ont reçu une invitation à nous rejoindre sur le STP de Wastelanders plus tard ce mois-ci. Merci de garder ces informations en tête si vous choisissez de vous inscrire en utilisant le lien ci-dessus. Le serveur de test privé pour Wastelanders est accessible sur PC uniquement.

Les joueurs sélectionnés devront remplir et signer un accord de non-divulgation (NDA) dans le lanceur avant l'installation du STP. Vous ne serez pas autorisé à partager, diffuser, enregistrer ou parler de quoi que ce soit au sujet de cette expérience.

Le test du STP se fera sur une version en développement de Wastelanders, et vous devez être préparés à rencontrer des problèmes au cours de vos parties. Merci de signaler tous les bugs que vous rencontrerez afin que nous puissions les étudier.

Le serveur de test privé est réservé à Wastelanders. Il s'agit d'un serveur séparé du serveur de test public, qui est encore en cours de développement.

Toute votre progression sera sauvegardée afin que vous puissiez reprendre là où vous vous étiez arrêté à chaque fois que vous accédez au STP.

Cependant, étant donnée la nature du testing, il pourra être nécessaire que nous effacions toutes les progressions du STP, mais nous vous préviendrons à l'avance si cela doit se faire.



De plus, votre progression sur le STP ne sera pas transférée à la version en ligne du jeu lors de la sortie de Wastelanders.

Nous voulons VOS commentaires ! Si vous êtes sélectionné pour participer, il vous sera demandé de partager vos retours sur des aspects spécifiques du jeu, de répondre à des enquêtes ou de participer à des discussions de groupe. Mis à part les possibles coupures de maintenance occasionnelles, les joueurs sélectionnés pourront accéder au serveur de test privé de Wastelanders à tout moment à partir du 17 janvier et jusqu'à ce que nous mettions le STP hors ligne à une date ultérieure. Nous évaluerons les ajustements et les correctifs que nous pourrons implémenter pour la mise à jour Wastelanders à partir de vos retours et de vos rapports de bugs et ceux qui devront attendre un prochain patch.

Comme vous l'avez lu, les bêta testeurs seront tenus de signer un contrat de confidentialité, alors n'attendez pas de gameplay de l'extension pour tout de suite. Mais cela nous donne quand même un signe positif quant à l'avancée du développement de Wastelanders.

Lire aussi : Fallout 76 : les souterrains de Watoga de Wastelanders en images, un week-end Double XP pour fêter 2020