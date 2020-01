Fallout 76 : les souterrains de Watoga de Wastelanders en images, un week-end Double XP pour fêter 2020

Les joueurs férus de Fallout 76 attendent impatiemment de mettre la main sur Wastelanders, la prochaine extension majeure de l'univers avec des PNJ et quêtes inédits.

Quelques personnages clés ont été introduits par Bethesda le mois dernier, et c'est cette semaine un lieu original qui est mis à l'honneur. Nos missions nous feront découvrir les souterrains de Watoga, une ville futuriste et animée accueillant un tas de points d'intérêt.

Watoga, la ville du futur, est une métropole animée et entièrement piétonne où les rues sont vides de voitures garées illégalement, d'embouteillages, d'accidents et de délits de fuite. La ville est bâtie au sommet d'une énorme série de systèmes de parkings automatisés qui permettent aux habitants de garer leur voiture jusqu'à ce qu'ils en aient à nouveau besoin. Les dizaines de silos peuvent entreposer les voitures de façon sécurisée, hors de vue et hors des pensées !

Vous avez peut-être vu les entrées des parkings un peu partout dans Watoga. La marche à suivre pour déposer ou récupérer votre voiture est simple, il suffit d'entrer votre identifiant personnel sur l'un des nombreux terminaux et le système fera le reste. Vous pouvez aussi demander une maintenance ou un nettoyage en profondeur, ou même acheter une nouvelle voiture sans avoir besoin de parler à qui que ce soit ! Bien entendu, ces services ne sont plus disponibles pour les habitants des Appalaches post-apocalyptiques, mais il est agréable d'imaginer comment les choses se faisaient avant.

Les souterrains de Watoga sont votre nouvelle maison ! Les salles d'attente offrent de nombreux services tels que de la restauration rapide, des zones de relaxation, une pharmacie... vous pouvez même changer de coupe de cheveux pendant que vous patientez !