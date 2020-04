Fallout 76 : un rapide tour des nouveautés de Wastelanders dans une deuxième bande-annonce

Suite à une première bande-annonce qui nous dévoilait notamment une date de sortie, l'extension Wastelanders de Fallout 76 a été repoussée de quelques jours par Bethesda en raison de la pandémie de COVID-19. Pas de panique si vous l'attendez, elle fera bien son apparition sur PS4, Xbox One et PC la semaine prochaine, le 14 avril pour être exact.

Avant ça, place à un deuxième trailer bien moins sombre et sérieux, qui met évidemment l'emphase sur l'arrivée des PNJ dans les Appalaches, à la recherche d'un trésor qui serait caché dans les montagnes selon les rumeurs. Petit tour des différentes factions, affrontements musclés, infectés meurtriers en liberté et casse de l'Abri 79, nous ne manquerons visiblement pas d'activités à réaliser d'ici quelques jours.

Dans Fallout 76 : Wastelanders, la population a regagné la Virginie-Occidentale. Deux factions s'affrontent pour prendre le dessus face aux secrets révélés de Virginie-Occidentale et il vous revient de faire pencher la balance. Les colons cherchent à se créer un endroit où vivre, et les pillards cherchent à les exploiter. Vos choix auront des effets durables sur le monde et les vies de ces arrivants. Lancez-vous dans une nouvelle quête, forgez des alliances avec des factions adverses et découvrez la vérité cachée dans les montagnes.