Fallout 76 : la date de sortie du DLC Wastelanders repoussée, le coupable est tout trouvé

Des mois que nous attendons de pouvoir nous lancer dans Wastelanders, la nouvelle aventure scénarisée avec des personnages et environnements inédits de Fallout 76. Nous entrevoyions le bout du tunnel à l'approche de la date de sortie du 7 avril 2020, mais il va falloir s'armer d'un peu plus de patience que prévu.

Bethesda Game Studios va finalement avoir besoin d'un peu plus de temps que prévu pour finaliser le DLC. En cause, et c'est normal, la restructuration de ses habitudes de travail, alors que les développeurs œuvrent actuellement en télétravail pour respecter les consignes de distanciation sociale encouragées aux États-Unis, jusque dans le Maryland où sont les employés. Mais rassurez-vous, le report est très léger : Wastelanders est maintenant annoncé pour le 14 avril 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

Chers membres de la communauté, Tout comme nombre de personnes à travers le monde, nous faisons face à une situation difficile qui nous affecte grandement. Afin d'assurer la sécurité de nos équipes, nous avons choisi d'exercer notre activité depuis nos domiciles, et nous restreignons nos interactions sociales. Cela a évidemment modifié notre façon de travailler, mais soyez assurés que les services nécessaires pour maintenir nos activités de jeux en ligne sont complètement opérationnels. Cependant, cette situation a impacté notre capacité à réaliser les derniers tests dont nous avions besoin pour assurer la qualité que nous recherchons pour Wastelanders, nous devons donc décaler la date de sortie, du 7 avril au 14 avril. Nous avons fait tout notre possible pour minimiser ce délai, et nous sommes impatients de vous voir jouer à Wastelanders. Nous tenons tout spécialement à remercier nos joueurs sur le Serveur Privé de Test pour votre aide précieuse. Nous sommes conscients que la situation actuelle est difficile, et nous vous remercions pour tout votre soutien. Nous sommes honorés d'avoir une communauté aussi incroyable qui nous a soutenus à travers nos hauts et nos bas. Cela compte énormément pour nous, et particulièrement aujourd'hui. Prenez soin de vous, et à nouveau, merci.

Pour une fois, si vous cherchez un coupable, n'attaquez pas Bethesda Game Studios : blâmez le COVID-19.

Lire aussi : Fallout 76 : 16 minutes de gameplay pour découvrir l'extension Wastelanders