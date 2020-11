Fallout 76 : oups, l'extension Aube d'Acier disponible en avance suite à une boulette de Bethesda

Aube d'Acier est jouable sur les serveurs de test depuis quelques semaines déjà, mais la majorité de la communauté Fallout 76 attendait le lancement officiel du 1er décembre pour y jouer dans les meilleures conditions. Finalement, ils peuvent le faire dès maintenant, sans condition particulière, car la mise à jour a été déployée en avance !

Le 24 novembre, une erreur humaine a entraîné la diffusion du patch 1.5.0.19 sur Xbox One, qui comprenait toutes les données de la nouvelle extension gratuite, mais empêchait ceux qui l'avaient télécharger de lancer la moindre partie. Sans possibilité de rétropédalage, et pour permettre aux joueurs Xbox de continuer leur aventure sur Fallout 76, il a été décidé de déployer la mise à jour sur PC et PS4 dans la foulée et de rendre Aube d'Acier jouable dès le 25 novembre, car les développeurs s'estimaient de toute manière satisfaits de l'état technique actuel du DLC.

La mise à jour pèse entre 8 et 16 Go suivant les plateformes, et ajoute également trois Abris C.A.M.P. pour se créer des intérieurs personnalisés, apporte des armes et équipements en lien avec le nouvel arc narratif, et retire les effets négatifs de la faim et la soif pour ne conserver que les bonus. Pour le changelog complet en anglais, ça se passe sur le site officiel.

À part ça, Fallout 76 est disponible à partir de 18,46 € sur Amazon.fr.

