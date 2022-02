Fallout 76 : la roadmap de 2022 dévoilée, premières informations sur Les Envahisseurs de l'au-delà

Nous avions quitté Fallout 76 avec la mise à jour Nuit de Phalène en décembre dernier, mais l'aventure en ligne est loin d'être terminée. Bethesda Game Studios vient de dévoiler la roadmap de 2022 et elle sera encore riche en nouveautés. Les festivités débuteront le 1er mars avec Les Envahisseurs de l'au-delà, qui introduira une nouvelle série de missions. L'arc narratif sera accompagné de la Saison 8 pour des récompenses inédites à débloquer, la possibilité de remporter du S.C.O.R.E. dans les défis des Mondes publics et personnalisés, et de nouveaux défis publics.



Bethesda en a dit davantage sur ce sujet et sur la fin de la Saison 7 sur son site officiel et dans une vidéo commentée.

Les cieux des Appalaches vont bientôt être occupés par l'arrivée de la mise à jour Les envahisseurs d’au-delà, le 1er mars. Assurez-vous d'être prêts à affronter les envahisseurs extraterrestres en regardant notre dernière vidéo Exploration avec les développeurs. Nous vous partageons aussi des rappels sur les défis bonus de cette semaine, la fin de la Saison 7 et l'évènement saisonnier Fastnacht en cours. Lisez la suite pour en savoir plus. SUIVEZ LA VIDÉO EXPLORATION AVEC LES DÉVELOPPEURS : LES ENVAHISSEURS D’AU-DELÀ Les extraterrestres se dirigent vers les Appalaches pour extraire nos ondes cérébrales ! Les résidents sont la première (et la dernière) ligne de défense, c'est pourquoi nous les encourageons tous à se préparer pour l'invasion en suivant notre vidéo Exploration avec les développeurs : Les envahisseurs d’au-delà. Le Senior Quest Designer, Ellys Tan, vous expliquera tout ce que nous savons sur ces ennemis venus d'ailleurs, y compris un résumé des évènements saisonniers de chaque heure, des détails sur certaines récompenses et quelques moments amusants du développement des Envahisseurs d’au-delà. Vous pourrez aussi écouter Bo Buchanan, Fallout Worlds Lead, au sujet de la possibilité à venir de remporter du S.C.O.R.E. dans les défis des Mondes publics et personnalisés, et des détails sur de nouveaux réglages de Monde personnalisé qui arriveront dans la mise à jour Les envahisseurs d’au-delà. Retrouvez la vidéo Exploration avec les développeurs ci-dessous, et préparez-vous à montrer aux extraterrestres que nous ne nous laisserons pas faire. DÉFIS BONUS ET RÉCOMPENSES DE SAISON Nous avons lancé une nouvelle série de défis bonus plus tôt cette semaine, mais nous avons dû retirer l'un des défis hebdomadaires suite à un problème qui bloquait la progression. Pour nous faire pardonner, nous ajouterons deux défis hebdomadaires bonus supplémentaires la semaine prochaine. Ainsi, vous ne manquerez pas d'opportunités de remporter du S.C.O.R.E., et vous pourrez même en remporter un peu plus que prévu, pour vous remercier de votre patience. Les défis hebdomadaires bonus seront disponibles à partir du 22 février et jusqu'au début de la maintenance, le 1er mars. N'OUBLIEZ PAS DE RÉCUPÉRER VOS RÉCOMPENSES DE LA SAISON 7 ! La Saison 7 de Fallout 76 s'achèvera lors de la maintenance pour publication de la mise à jour Les envahisseurs d’au-delà, le 1er mars. Lorsque vous décrocherez ces derniers rangs dans les jours à venir, n'oubliez pas de consulter le tableau de S.C.O.R.E. pour récupérer toutes les récompenses débloquées. Toutes les récompenses non récupérées à la fin de la Saison seront jetées du vaisseau du Dr Zorbo et perdues dans le vide intersidéral. Assurez-vous de lire l'article Au cœur de l'abri de la semaine prochaine pour un aperçu de ce qui vous attendra dans la Saison 8, qui commencera aussi le 1er mars.

Et pour la suite, le programme sera tout aussi riche. Cet été, l'extension Test Your Metal amènera une nouvelle série de Mondes Publics avec leurs challenges propres, et des améliorations pour le Tableau des Scores de Fallout 1st, Expeditions: The Pitt ajoutera des missions et récompenses originales au printemps, et Nuka-World on Tour introduira un boss régional et une histoire autour du célèbre parc d'attractions, devenu nomade, tout comme encore plus de défis publics. Ces aventures seront bien évidemment accompagnées des Saisons 9, 10 et 11.

Même si nous ne sommes jamais à l'abri de surprise de dernière minute, vous en savez donc désormais beaucoup sur l'avenir de Fallout 76.