Fallout 76 : une date et de nombreux détails alléchants pour les Fallout Worlds, les nouveaux serveurs personnalisables

Toujours régulièrement mis à jour avec du contenu inédit, Fallout 76 va connaître une nouvelle évolution prochainement avec l'intégration des Fallout Worlds. Ces serveurs spéciaux accueilleront en effet des parties aux conditions personnalisées par Bethesda ou par les joueurs.

Les développeurs sont revenus sur cette fonctionnalité à l'occasion d'une présentation lors de la QuakeCon 2021. Il y aura donc bien d'un côté les Mondes Publics, des serveurs imaginés par Bethesda accessibles sans condition, et en rotation tous les mois, et de l'autre les Mondes Personnalisés, dont le paramétrage et le partage sera réalisé par les joueurs, exclusivement si vous êtes abonnés Fallout 1st.



Par exemple, en Monde Public, les développeurs ont imaginé Happy Builder, où nous pourrons choisir librement l'emplacement de notre C.A.M.P. et d'autres points d'intérêt, mais aussi de placer des objets avec moins de contraintes, comme des plateformes volantes. Du côté des facteurs avec lesquels nous pourrons nous amuser dans les Mondes Personnalisés, il y a entre autres une option pour faire apparaître les ennemis à proximité de nous et rester sous pression à tout moment, une autre pour avoir des munitions infinies avec ou sans rechargement, et bien d'autres aperçus dans les menus lors de la présentation.

Vous pourrez facilement importer un personnage du mode Aventure dans l'une de ces expériences, et partir de ce point, mais la progression que vous faites dans celles-ci ne pourra pas être réimportée dans le mode Aventure. Pour les Mondes Personnalisés, vous pourrez inviter jusqu'à 3 amis à venir sur votre serveur, et une fois installés sur celui-ci, ils pourront y retourner même si l'hôte n'est pas présent. À partir du moment où un de vos amis est abonné Fallout 1st et a au moins un personnage dans un Monde Personnalisé, vous pouvez le rejoindre sans pour autant être vous mêmes abonnés.

Bethesda promet d'ajouter des paramètres de personnalisation et des Mondes Publics en fonction des retours des joueurs à l'avenir. La date de sortie de la mise à jour avec les Fallout Worlds est dans tous les cas désormais calée au 8 septembre 2021 (et dès maintenant sur le Public Test Server), marquant le début d'une nouvelle ère pour Fallout 76 : vous pouvez vous procurer votre exemplaire pour 14,99 € sur Amazon.fr. Le patch amènera sinon de nouveaux Daily Ops, la Saison 6 : The Unstoppables vs. The Diabolicals avec de nombreux cosmétiques à débloquer, et d'autres nouveautés évoquées à la fin de la présentation vidéo.

Lire aussi : Fallout 76 : nouvelles missions, artisanat légendaire et Saison 5, la mise à jour Règne d'Acier est disponible, tous les détails